Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственников

Священник ответил, можно ли носить золотые и серебряные украшения, которые принадлежали умершим родственникам.

https://glavred.info/life/bolezn-ili-smert-mogut-nastignut-mozhno-li-nosit-ukrasheniya-umershih-rodstvennikov-10690736.html Ссылка скопирована

Можно ли носить украшения умерших родственников/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли носить украшения умерших родственников

Может ли это обернуться какими-то плохими последствиями

Что об этом думает церковь

Существует примета, которая говорит о том, что опасно носить украшения умерших родственников - мол, человека из-за этого может настигнуть какая-то большая беда, например, болезнь или смерть.

Однако что об этом думает церковь? Как отметил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы носить такие украшения.

видео дня

По его словам, никаких плохих последствий это не будет иметь.

"Конечно, можно (носить золотые или серебряные украшения умерших родственников - ред.). Главное не сделать себе идола из тех вещей или украшений. Можно носить, во всем мире есть люди, которые передают из поколения в поколение семейные ценности, какие-то кольца, какие-то ожерелья", - отметил священник.

Он пояснил, что это нормально, и нечего бояться, если человек умер, а оставил вам подарок, какую-то вещь

"Конечно, вы имеете полное право... Можете ее переплавить, продать, сдать, но и можете носить, ничего плохого оно для вас не несет. Главное - верить в Бога и жить по Евангелию, а все остальное второстепенно", - сказал священник.

Смотрите видео о том, можно ли носить украшения умерших родственников:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред