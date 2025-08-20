Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура

Вы узнаете:
- Какие регионы Украины накроет похолодание
- Какой будет погода на День Независимости
В четверг, 21 августа, Украину накроет холодный атмосферный фронт. Дожди и грозы возможны в западной и северной частях Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, холодный фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и повлечет за собой осадки. На юге в эти дни ожидаются дожди, больше всего осадков придется на Одесскую область.
В четверг, температура воздуха будет оставаться достаточно высокой. В частности, на востоке и в центральных областях, днем ожидается +28...+32 градуса.
На севере в течение дня воздух прогреется до +28 градусов.
На западе из-за атмосферного фронта ожидается более прохладная погода - от +20 до +24 °C, на Закарпатье воздух прогреется до +26 °C.
Погода в Киеве 21 августа
В Киеве 21 августа дождь вероятен вечером, максимальная температура воздуха до +26 градусов.
22 августа в Киеве будет идти дождь.
23-24 августа, на День флага и День Независимости, ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, однако температура немного снизится.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и солнечной. К концу недели ситуация изменится - в страну придут дожди.
Недавно синоптик Иван Семили рассказал, что погода в Украине до конца текущей недели отметится более прохладной температурой воздуха - в большинстве областей столбики термометров будут показывать ночью +8...+13 градусов, днем - комфортные +20...+25 градусов. Теплее будет только в южной части - до +29 градусов.
Кроме того, украинцам советуют не спешить прощаться с летом - начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
