Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура

Марина Фурман
20 августа 2025, 12:43
Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на День Независимости.
Прогноз погоды на 21 августа / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие регионы Украины накроет похолодание
  • Какой будет погода на День Независимости

В четверг, 21 августа, Украину накроет холодный атмосферный фронт. Дожди и грозы возможны в западной и северной частях Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, холодный фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и повлечет за собой осадки. На юге в эти дни ожидаются дожди, больше всего осадков придется на Одесскую область.

В четверг, температура воздуха будет оставаться достаточно высокой. В частности, на востоке и в центральных областях, днем ожидается +28...+32 градуса.

На севере в течение дня воздух прогреется до +28 градусов.

На западе из-за атмосферного фронта ожидается более прохладная погода - от +20 до +24 °C, на Закарпатье воздух прогреется до +26 °C.

Прогноз погоды на 21 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве 21 августа

В Киеве 21 августа дождь вероятен вечером, максимальная температура воздуха до +26 градусов.

22 августа в Киеве будет идти дождь.

23-24 августа, на День флага и День Независимости, ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, однако температура немного снизится.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Как писал Главред, погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и солнечной. К концу недели ситуация изменится - в страну придут дожди.

Недавно синоптик Иван Семили рассказал, что погода в Украине до конца текущей недели отметится более прохладной температурой воздуха - в большинстве областей столбики термометров будут показывать ночью +8...+13 градусов, днем - комфортные +20...+25 градусов. Теплее будет только в южной части - до +29 градусов.

Кроме того, украинцам советуют не спешить прощаться с летом - начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.






