Град, грозы и ветер: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Прогноз погоды на 17-18 августа / фото: pixabay

Жара начинает отступать, к Украине приближается холодный атмосферный фронт из Западной Европы. В некоторых областях возможны сильные порывы ветра и грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Факты ICTV".

Антициклон, который "принес" в Украину солнечную и сухую погоду постепенно теряет свои позиции.

По прогнозу Птухи, атмосферный фронт 16 августа зацепит Волынь, а 17 августа северные области: Закарпатье, Прикарпатье и Винницкую область. При этом, температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+30°C, на Закарпатье до +35°C.

Уже 18 августа атмосферный фронт охватит почти всю страну, за исключением юга и юго-востока. В западных и северных регионах днем ожидается +23...+28°C.

Синоптик отметила, что в эти дни возможны кратковременные дожди, грозы, а местами град и порывистый ветер.

"В эти дни стоит следить за предупреждениями гидрометцентра и быть внимательными во время непогоды", - добавила она.

Погода 18 августа / фото: meteoprog

Погода 17 августа

В воскресенье, 17 августа, в большинстве регионов Украины объявили штормовое предупреждение.

"17 августа в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - написали в ГСЧС.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что на этих выходных, в субботу и воскресенье, 16-17 августа, в Украине под влиянием антициклона стоит ожидать теплую и солнечную погоду.

Только в воскресенье, по словам Кибальчича, возможны локальные грозовые ливни на Правобережной части Украины.

Кроме того, украинцам советуют не спешить прощаться с летом - начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

