Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

В большинстве регионов, включая Киев, осадков не ожидается, отметила Диденко.

Какой будет погода на выходных / фото: pexels

16-17 августа ожидается теплая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона

Локальные дожди возможны на западе и севере из-за прохождения атмосферного фронта

На этих выходных, в субботу и воскресенье, 16-17 августа, в Украине под влиянием антициклона стоит ожидать теплую и солнечную погоду. Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram, температура воздуха местами поднимется до +35 градусов, на западе - прохладнее из-за прохождения атмосферного фронта, который принесет локальные дожди.

Какой будет погода 16-17 августа в Украине

"Суббота в Украине будет теплой и солнечной, под влиянием антициклона. Температура воздуха днем составит +25...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье до +30...+32 градусов. В воскресенье также не будем мерзнуть, хотя на западе и севере градусы немного осядут, будет +22...+26", - написала Диденко. видео дня

Синоптик пояснила, что "это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди".

В то же время, по словам Диденко, на юге, востоке и в большинстве центральных областей, "жара снова подкрутит краник, +30...+35 градусов". Осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно, добавила она.

Наталия Диденко / Главред-инфографика

Каких температур ожидать столице 16-17 августа

В Киеве 16-17 августа, по прогнозу Диденко, осадки также маловероятны.

"Наслаждайтесь солнцем, витамин Д сам себя не выработает. Температура воздуха в столице составит +25+27 градусов, 18-го августа посвежеет до +22 градусов", - говорит Диденко.

Где будет пожарная опасность 17 августа

В то же время, Укргидрометцентр предупреждал, что в воскресенье, 17 числа, высокая вероятность лесных пожаров будет по всей Украине, кроме Киевской, Луганской и Донецкой областей.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 17 августа / фото: Укргидрометцентр

Чего ждать от погоды в понедельник 18 августа

"В понедельник жара в Украине удержится на юге и юго-востоке, нагреет до +30...+35, а на остальной территории будут преобладать комфортные +20...+24 градуса", - подытожила она.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в середине августа в Украину вернулась мощная жара. Особенно сильной, по данным синоптиков, жара станет на юге, востоке и в центральных областях.

Так, 15 августа Украину накрывает мощная жара. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности сегодня. Это касается почти всей страны, за исключением отдельных областей.

Дело в том, что пятница, 15 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Julia. Именно по этой причине в этот день везде будет сухая, преимущественно солнечная погода.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

