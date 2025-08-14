Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 15 августа
- Где температура воздуха опустится до +11 градусов
- Когда в Украине повысится температура воздуха
Погода в Украине 15 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о почти всех регионах, кроме Киевской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской, Волынской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областей.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 15 августа температура воздуха повысится до +27 градусов. В этот день будет сухо и малооблачно. 16 августа будет теплее - 30 градусов тепла.
Уже 17 августа температура воздуха станет немного ниже. В этот день в Украине потеплеет до 25 градусов тепла. Осадки в этот день не прогнозируются.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 15 августа
В Украине 15 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшие дожди в Карпатах.
"Температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11..+16 градусов в большинстве областей, на Закарпатье и на юге страны от 16 до 21 градуса. Днем столбики термометров будут достигать 23..28 градусов, на Прикарпатье и юге страны до +30, жарче всего будет на Закарпатье, там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до 35 градусов сильной жары.", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +32
По данным meteoprog, 15 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+26 градусов.
Погода 15 августа в Киеве
В Киеве 15 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 11-16°, днем 23-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
