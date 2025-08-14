Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +36 градусов.

https://glavred.info/synoptic/chrezvychaynyy-uroven-pozharnoy-opasnosti-ukrainu-nakryvaet-moshchnaya-zhara-10689833.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 августа

Где температура воздуха опустится до +11 градусов

Когда в Украине повысится температура воздуха

Погода в Украине 15 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о почти всех регионах, кроме Киевской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской, Волынской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областей.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 15 августа температура воздуха повысится до +27 градусов. В этот день будет сухо и малооблачно. 16 августа будет теплее - 30 градусов тепла.

Уже 17 августа температура воздуха станет немного ниже. В этот день в Украине потеплеет до 25 градусов тепла. Осадки в этот день не прогнозируются.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 августа

В Украине 15 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшие дожди в Карпатах.

"Температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11..+16 градусов в большинстве областей, на Закарпатье и на юге страны от 16 до 21 градуса. Днем столбики термометров будут достигать 23..28 градусов, на Прикарпатье и юге страны до +30, жарче всего будет на Закарпатье, там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до 35 градусов сильной жары.", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 15 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: meteoprog

Погода 15 августа в Киеве

В Киеве 15 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 23-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред