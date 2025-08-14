Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia 'установит свои правила'

Из-за антициклона осадков в нашем государстве не ожидается, а вот температура воздуха будет достаточно высокой.

Погода в Украине - Украину накроет антициклон Julia/ фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в пятницу, 15 августа

К чему стоит быть готовыми украинцам

Погода в Украине в пятницу, 15 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Julia.

Поэтому в этот день везде будет сухая, преимущественно солнечная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В то же время она отметила, что жаркой погода будет не везде - в большинстве регионов нашего государства температура воздуха будет более комфортной.

"Температура воздуха +23...+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов. Обратите внимание - тридцатки только на Закарпатье и в Крыму. Жара еще обещает прийти, но пока - температурный комфорт", - отметила она.

Погода в Украине 15 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 15 августа

В Киеве 15 августа осадков не ожидается, температура воздуха будет на уровне около +25 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

