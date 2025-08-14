Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

Алёна Воронина
14 августа 2025, 11:56
485
Из-за антициклона осадков в нашем государстве не ожидается, а вот температура воздуха будет достаточно высокой.
погода, лето
Погода в Украине - Украину накроет антициклон Julia/ фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в пятницу, 15 августа
  • К чему стоит быть готовыми украинцам

Погода в Украине в пятницу, 15 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Julia.

Поэтому в этот день везде будет сухая, преимущественно солнечная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

В то же время она отметила, что жаркой погода будет не везде - в большинстве регионов нашего государства температура воздуха будет более комфортной.

"Температура воздуха +23...+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов. Обратите внимание - тридцатки только на Закарпатье и в Крыму. Жара еще обещает прийти, но пока - температурный комфорт", - отметила она.

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia 'установит свои правила'
Погода в Украине 15 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 15 августа

В Киеве 15 августа осадков не ожидается, температура воздуха будет на уровне около +25 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину ворвется похолодание - стало известно, где и когда температура упадет до +20 градусов. По словам Диденко, Украина сейчас находится под влиянием антициклона.

Также ранее сообщалось, что в Украину возвращается мощная жара - почти +40 градусов. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

Напомним, климатолог рассказала, какой будет погода через 15 лет - в одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди. Украинцам рассказали, как изменятся погодные условия в нашей стране в ближайшие несколько десятков лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

14:03Мир
РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

12:04Украина
Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

11:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявление

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявление

Последние новости

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

13:07

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

11:56

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

Реклама
11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

Реклама
08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10

Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секретаВидео

01:30

В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы

01:04

Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

Реклама
13 августа, среда
23:59

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

23:45

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:30

Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

23:03

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

22:24

Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

22:09

Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

22:05

Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

21:47

Дочь изможденного Киркорова намеренно доводит его: странное видеоВидео

21:30

Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

21:28

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять