Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia 'установит свои правила'

Погода в Украине в пятницу, 15 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Julia.
Поэтому в этот день везде будет сухая, преимущественно солнечная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В то же время она отметила, что жаркой погода будет не везде - в большинстве регионов нашего государства температура воздуха будет более комфортной.
"Температура воздуха +23...+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов. Обратите внимание - тридцатки только на Закарпатье и в Крыму. Жара еще обещает прийти, но пока - температурный комфорт", - отметила она.
Погода в Киеве 15 августа
В Киеве 15 августа осадков не ожидается, температура воздуха будет на уровне около +25 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
