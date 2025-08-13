В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

По словам Диденко, Украина сейчас находится под влиянием антициклона.

Прогноз погоды на 14 августа / фото: УНИАН

Какой будет погода в Украине 14 августа

В каких регионах стоит ожидать жару

В четверг, 14 августа, в Украине прогнозируется достаточно комфортная температура воздуха. Дождей не будет ни в одной из областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в большинстве регионов Украины дневная температура воздуха составит +24...+29 градусов. На западе и юге ожидается +28...+32 градуса.

"Дождей завтра не будет нигде - антициклон и дальше будет хозяйничать", - написала Диденко.

Прогноз погоды на 14 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве на 14 августа

В Киеве 14 августа будет сухо солнечно и тепло, днем до +26 градусов.

По ее словам, до конца недели украинцам стоит ожидать теплую погоду, моментами возможна даже жара.

"В воскресенье жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, предполагается +30...+36 градусов, а вот на западе и севере Украины 17-го августа станет значительно свежее, +20...+25 градусов максимально", - добавила синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что 13 августа Украина будет под влиянием антициклона. В этот день осадки маловероятны. Температура воздуха повысится до +30 градусов тепла.

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

