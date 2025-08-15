Укр
В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2025, 19:38
Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 16 августа / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 16 августа
  • Где температура воздуха повысится до +36 градусов
  • В какой области будет дождь

Погода в Украине 16 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о почти всех регионах, кроме Киевской, Тернопольской, Черновицкой областей.

Прогноз погоды в Украине на 16 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 августа в Украине будет солнечно и тепло. Температура воздуха повысится до +32 градусов. В воскресенье также будет тепло, но температура воздуха опустится на несколько градусов.

"Это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дождики. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара снова подкрутит краник, +30+35 градусов!" - пишет Диденко.

В понедельник на юге будет настоящая жара - 30-35 градусов тепла. Ночью будет более комфортная и даже свежая температура воздуха.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 16 августа

В Украине 16 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой на Волыни. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и крайнем юге страны 16-21°; днем 25-30°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье сильная жара 35°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 16 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 августа / фото: meteoprog

Погода 16 августа в Киеве

В Киеве 16 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

