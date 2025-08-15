В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 16 августа
- Где температура воздуха повысится до +36 градусов
- В какой области будет дождь
Погода в Украине 16 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о почти всех регионах, кроме Киевской, Тернопольской, Черновицкой областей.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 августа в Украине будет солнечно и тепло. Температура воздуха повысится до +32 градусов. В воскресенье также будет тепло, но температура воздуха опустится на несколько градусов.
"Это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дождики. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара снова подкрутит краник, +30+35 градусов!" - пишет Диденко.
В понедельник на юге будет настоящая жара - 30-35 градусов тепла. Ночью будет более комфортная и даже свежая температура воздуха.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 16 августа
В Украине 16 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой на Волыни. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и крайнем юге страны 16-21°; днем 25-30°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье сильная жара 35°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +32
По данным meteoprog, 16 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов.
Погода 16 августа в Киеве
В Киеве 16 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Читайте также:
- Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных
- Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря
- Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред