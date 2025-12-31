69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

Похоже, Гибсон решил вернуться к привычкам прошлого.

Мэл Гибсон сейчас - актер расстался с гражданской женой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Гибсон и Росс были вместе почти десять лет

Пара сделала официальное заявление о расставании

69-летний актер Мэл Гибсон и 35-летняя писательница Розалинд Росс объявили о завершении девятилетних отношений. Они сделали совместное заявление, которое было опубликовано в журнале People.

"Хотя нам грустно заканчивать этот этап нашей жизни, мы благодарны судьбе за прекрасного сына и будем оставаться лучшими родителями для него", - говорят экс-возлюбленные. Также отмечается, что пара не вместе уже около года.

Мэл Гибсон и Розалинд Росс познакомились в 2014 году, и вскоре между ними завязались отношения. В 2017 году Росс подарила актеру сына Ларса.

Кроме него у Гибсона восемь детей: семеро от первой и единственной официальной жены Робин Мур, и внебрачная дочь от российской пианистки Оксаны Григорьевой.

Мэл Гибсон сейчас - актер расстался с гражданской женой / ua.depositphotos.com

О персоне: Мел Гибсон Мел Гибсон - австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" (1996) за режиссуру драмы "Храброе сердце". Почетный офицер ордена Австралии, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Безумный Макс", "Человек без лица", "Страсти Христовы", "Чего хотят женщины", "Патриот", "Храброе сердце" и др.

