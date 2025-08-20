Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2025, 22:34
71
Из-за этой магнитной бури может ухудшиться самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала 6-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури. Она такая сильная, что может серьезно ухудшить самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

17 августа мощность магнитной бури была на уровне трех баллов. На следующий день она начала усиливаться. 18 августа мощность бури выросла до четырех баллов, а 19 августа она стала 6-балльной.

видео дня

На следующий день буря пошла на спад. 20 августа она стала 5-балльной. Ожидается, что 21 августа мощность бури опустится до четырех баллов, 22 августа - до трех баллов.

магнитная буря
Украину атаковала 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 4 вспышки класса С. Сообщается, что 21 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 5 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:34Синоптик
От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

22:15Война
Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Последние новости

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

Реклама
21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

Реклама
19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Реклама
15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять