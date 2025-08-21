Укр
В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

Ангелина Подвысоцкая
21 августа 2025, 18:53
Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 22 августа
  • Где температура воздуха повысится до +35 градусов
  • Когда вернутся грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 22 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Там будут грозовые дожди, шквалы и град.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 22 августа
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 22 августа в Украине будут дожди с грозами и шквалами. Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях. Теплее всего будет на востоке - 34 градуса тепла. А на западе будет прохладнее всего - 17-21 градус тепла.

Погода на День Независимости в большинстве областей будет сухой и солнечной. Температура воздуха повысится до +26 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 августа

В Украине 22 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в северных областях 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 22 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.

погода 22 августа
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / фото: meteoprog

Погода 22 августа в Киеве

В Киеве 22 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с грозой. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 20-25°; в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 августа
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
