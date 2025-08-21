Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды

Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил об опасной погоде до конца августа.

Погода на осень в Украине - прогноз / Главред

Погода в Украине в августе удивила многих. После жаркого июля, Украину накрыла комфортная и "морозная" погода.

В интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, когда Украину накроют дожди, спрогнозировал "синоптический праздничный комфорт" на День Независимости, и заинтриговал невероятной погодой в начале осени.

Каким будет конец августа в Украине? Некоторые синоптики прогнозируют в нескольких областях адскую жару.

Адской жары точно не стоит ожидать. С 22 по 23 августа ожидаем потепления по всей Украине, кроме восточных и юго-восточных областей.

Потепление не будет "адским". Днем стоит ожидать от +33 до +34 градусов, ночью от +17 до +19.

С 24-25 августа в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаем незначительное похолодание. В ночное время ожидается + 14 - +17 градусов. Днем, в зависимости от региона, от +24 + 28. В южных областях будет теплее - +29 + 33 градуса.

Погода на 14 дней / фото: meteoprog

Стоит ли ожидать осадков во время похолодания?

Да, осадки накроют Украину, и довольно сильные. С 22-23 августа будут дожди с грозами.

22 августа их стоит ожидать в западных, северных, центральных областях, а также частично в Одессе, Николаеве и Херсоне.

Но уже 23 августа атмосферный фронт переместится на восточные и юго-восточные области. Ожидаются опасные погодные явления, среди которых сильные ливни, грозы, шквалы.

Украину накроют осадки 22 августа / t.me/Staspogoda

Какая будет погода в последнюю неделю лета в Украине?

Конец лета будет теплым, местами можно ожидать кратковременные дожди в западных областях, но осадки прекратятся по всей стране.

Как начнется сентябрь, стоит ли ожидать теплую погоду?

Сейчас сложно делать точный прогноз, но если поверхностно, то первая декада сентября пройдет в большинстве областей Украины с сухой погодой и с комфортными температурами.

То есть следует ожидать теплой осени?

Да. Осень будет теплой. По моему прогнозу, климатическое лето закончится только в середине октября в Украине. 1,5 месяца осени будет теплым. Погода будет похоже больше на летнюю, чем осеннюю, и будет сопровождаться комфортными температурами.

О персоне: Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

