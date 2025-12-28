Почему 29 декабря нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

По народным поверьям, 29 декабря строго запрещено жаловаться на свою судьбу.

Коллаж Главред, фото: pixabay.com, blagovist.info / Какой 29 декабря праздник

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 декабря

Приметы 29 декабря

Что можно и нельзя делать 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в православном календаре день памяти святых детей убитых в Вифлееме. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Евангелист Матфей рассказывает, что после рождения Иисуса в Иерусалим пришли волхвы с востока, ища "новорожденного царя Иудейского". Царь Ирод Великий, испугавшись потери власти, приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях до двух лет. Этот приказ и послужил причиной массового убийства невинных детей.

Церковь признает их мучениками, потому что они погибли вместо Христа. В богословии это называют "крещением кровью" - мученичество засчитывается как полнота христианского свидетельства. Святой Августин писал, что эти дети "не могли говорить, но уже исповедовали Христа своей смертью".

29 декабря - день памяти святого преподобного Маркела

Святой Маркел родился около конца IV века в знатной и богатой христианской семье. Получил основательное светское и богословское образование, хорошо знал священное писание, творения отцов церкви и отличался редкой духовной зрелостью еще с юных лет.

Несмотря на блестящие перспективы, он отрекся от светской жизни, осознав, что его призвание - служение Богу в монашеском подвиге.

Маркел принял постриг в монастыре Неусыпающих монахов, основанном преподобным Александром Акоимитом. После смерти преподобного Александра братия единодушно избрала Маркела игуменом. Его настоятельство стало золотым периодом обители. При его игуменстве монастырь стал духовным центром Константинополя, известным далеко за пределами столицы.

Святой Маркел жил во время острых христологических споров после Халкидонского Собора 451 года. Его авторитет был настолько велик, что к нему обращались епископы, монахи и миряне в поисках духовного совета. Преподобный Маркел отошел к господу около середины V века (ориентировочно 485), после многих лет игуменского служения.

Приметы 29 декабря

Снег 29 декабря - к урожаю хлеба в следующем году.

Туман или метель - на неурожай или холодное лето.

Голуби спят в хлевах или среди людей - холод и метель скоро.

Что нельзя делать 29 декабря

В народе 29 декабря называли Страшным днем. Верили, что именно в это время темные силы ходят по миру, поэтому людям советовали быть очень осторожными и не легкомысленными. По народным поверьям, в этот день строго запрещено: жаловаться на свою судьбу, отказывать в помощи нуждающимся и оставлять детей без присмотра.

Что можно делать 29 декабря

Этот день советуют проводить в кругу семьи, заботиться о доме и близких. Также существует традиция сжигать старые вещи, веря, что вместе с ними можно выгонять из дома неудачу и беды.

