Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Не знаете, что приготовить на Новый год? Тарталетки - довольно популярная закуска на праздничном столе. Блюдо позволяет разнообразить меню и удивить гостей чем-то новым, ведь можно делать разную начинку. На этот раз Главред предлагает приготовить тарталетки с ветчиной и сыром.
Рецептом вкусных тарталеток поделилась кулинарный блогер @an.cookbook.
Ингредиенты:
- ветчина - 180 г;
- сыр - 100 г;
- яйца - 1 шт;
- сметана - 2 ст. л.
Процесс приготовления
Сперва нарезаем ветчину на небольшие кубики, а сыр натираем на терке. Далее все перемешиваем и выкладываем в тарталетки.
Для заливки нам понадобится одно яйцо и две столовых ложки сметаны. Яйцо нужно взбить, затем добавить сметану и все тщательно перемешать. Готовую смесь выливаем в тарталетки.
Выпекаем 15 минут при 180 градусах, сверху посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!
Как приготовить тарталетки с сыром и ветчиной - смотрите видео:
@an.cookbook
Тарталетки с ветчиной и сыром ? ?Ингредиенты: - Ветчина - 180 гр - Сыр - 100 гр - Яйца - 1 шт - Сметана - 2 ст.л ?Приготовление: 1. Ветчину нарезаем, сыр натираем на терке и перемешиваем, а затем выкладываем в тарталетки 2. Далее делаем заливку из яйца и сметаны и по несколько ложек добавляем ее в тарталетки. 3. Выпекаем 15 минут при 180 градусах, сверху посыпаем зеленью и смакуем♬ New Year's Miracle - Sound Gallery by Dmitry Taras
Другие рецепты:
- Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год: рецепт шикарного салата на Новый год
- От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год
- Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой
О персоне: an.cookbook
an.cookbook - популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 15 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред