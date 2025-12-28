Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Закуска готовится за считанные минуты.

Рецепт тарталеток с ветчиной и сыром / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Не знаете, что приготовить на Новый год? Тарталетки - довольно популярная закуска на праздничном столе. Блюдо позволяет разнообразить меню и удивить гостей чем-то новым, ведь можно делать разную начинку. На этот раз Главред предлагает приготовить тарталетки с ветчиной и сыром.

Рецептом вкусных тарталеток поделилась кулинарный блогер @an.cookbook.

Ингредиенты:

ветчина - 180 г;

сыр - 100 г;

яйца - 1 шт;

сметана - 2 ст. л.

Процесс приготовления

Сперва нарезаем ветчину на небольшие кубики, а сыр натираем на терке. Далее все перемешиваем и выкладываем в тарталетки.

Для заливки нам понадобится одно яйцо и две столовых ложки сметаны. Яйцо нужно взбить, затем добавить сметану и все тщательно перемешать. Готовую смесь выливаем в тарталетки.

Выпекаем 15 минут при 180 градусах, сверху посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить тарталетки с сыром и ветчиной - смотрите видео:

О персоне: an.cookbook an.cookbook - популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 15 тысяч пользователей соцсети.

