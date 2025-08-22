Укр
Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признак

Алёна Воронина
22 августа 2025, 09:53
Выбрать спелый и сладкий арбуз - непростое дело. Но если знать несколько признаков, то вы точно не будете ошибаться с выбором.
Арбуз
Как выбрать спелый арбуз/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как определить сладкий арбуз
  • Какой звук должен быть у спелого арбуза

Когда мы выбираем арбуз, очень хочется не ошибиться с выбором и принести домой спелый и вкусный плод. Но часто бывает очень непросто определить, какой арбуз сладкий.

О том, как узнать, спелый ли арбуз и сладкий ли, рассказали в "Сніданку з 1+1". Советы по выбору арбузов дал ведущий инженер Национального ботанического сада имени Гришко Евгений Ельпитифоров.

На вопрос ведущих о том, действительно ли спелость арбуза можно определить по хвостику и тому, насколько он сухой, эксперт ответил, что для проверки нужно содрать этот хвостик.

"Чтобы проверить, надо взять этот хвостик и содрать его прямо с арбуза. Если он сдирается и он сухой, значит арбуз может быть спелый. И с арбузом проще, чем с людьми, например, можно по нему постучать и понять, спелый он или нет. С людьми так нельзя", - пошутил эксперт.

Также он отметил, что можно постучать пальцами возле того места, где хвостик крепится к арбузу. Если вы услышите оттуда звонкий звук, то арбуз спелый.

"Если вы стучите и звук такой гулкий... Арбуз - это у нас тыква, плод называется не ягода, а тыква. В нем очень много воды. Там 85, кажется, процентов воды в самом плоде. И если вы стучите, то вода резонирует, и вы слышите такой звонкий звук, по которому понятно, что арбуз спелый. Если он еще зеленый и воды там мало, то звук будет такой глухой, тупой.

Смотрите видео о том, как выбрать спелый арбуз:

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике/ Инфографика: Главред

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

