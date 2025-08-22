Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признак

Вы узнаете:
- Как определить сладкий арбуз
- Какой звук должен быть у спелого арбуза
Когда мы выбираем арбуз, очень хочется не ошибиться с выбором и принести домой спелый и вкусный плод. Но часто бывает очень непросто определить, какой арбуз сладкий.
О том, как узнать, спелый ли арбуз и сладкий ли, рассказали в "Сніданку з 1+1". Советы по выбору арбузов дал ведущий инженер Национального ботанического сада имени Гришко Евгений Ельпитифоров.
На вопрос ведущих о том, действительно ли спелость арбуза можно определить по хвостику и тому, насколько он сухой, эксперт ответил, что для проверки нужно содрать этот хвостик.
"Чтобы проверить, надо взять этот хвостик и содрать его прямо с арбуза. Если он сдирается и он сухой, значит арбуз может быть спелый. И с арбузом проще, чем с людьми, например, можно по нему постучать и понять, спелый он или нет. С людьми так нельзя", - пошутил эксперт.
Также он отметил, что можно постучать пальцами возле того места, где хвостик крепится к арбузу. Если вы услышите оттуда звонкий звук, то арбуз спелый.
"Если вы стучите и звук такой гулкий... Арбуз - это у нас тыква, плод называется не ягода, а тыква. В нем очень много воды. Там 85, кажется, процентов воды в самом плоде. И если вы стучите, то вода резонирует, и вы слышите такой звонкий звук, по которому понятно, что арбуз спелый. Если он еще зеленый и воды там мало, то звук будет такой глухой, тупой.
Смотрите видео о том, как выбрать спелый арбуз:
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
