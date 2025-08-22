Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признак

Выбрать спелый и сладкий арбуз - непростое дело. Но если знать несколько признаков, то вы точно не будете ошибаться с выбором.

Когда мы выбираем арбуз, очень хочется не ошибиться с выбором и принести домой спелый и вкусный плод. Но часто бывает очень непросто определить, какой арбуз сладкий.

О том, как узнать, спелый ли арбуз и сладкий ли, рассказали в "Сніданку з 1+1". Советы по выбору арбузов дал ведущий инженер Национального ботанического сада имени Гришко Евгений Ельпитифоров.

На вопрос ведущих о том, действительно ли спелость арбуза можно определить по хвостику и тому, насколько он сухой, эксперт ответил, что для проверки нужно содрать этот хвостик.

"Чтобы проверить, надо взять этот хвостик и содрать его прямо с арбуза. Если он сдирается и он сухой, значит арбуз может быть спелый. И с арбузом проще, чем с людьми, например, можно по нему постучать и понять, спелый он или нет. С людьми так нельзя", - пошутил эксперт.

Также он отметил, что можно постучать пальцами возле того места, где хвостик крепится к арбузу. Если вы услышите оттуда звонкий звук, то арбуз спелый.

"Если вы стучите и звук такой гулкий... Арбуз - это у нас тыква, плод называется не ягода, а тыква. В нем очень много воды. Там 85, кажется, процентов воды в самом плоде. И если вы стучите, то вода резонирует, и вы слышите такой звонкий звук, по которому понятно, что арбуз спелый. Если он еще зеленый и воды там мало, то звук будет такой глухой, тупой.

