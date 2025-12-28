Укр
Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Анна Косик
28 декабря 2025, 14:09
Кроме ликвидированных оккупантов, известно о десятках раненых.
Операция сбс в Донецкой области
Над пораженными объектами поднялись огонь и дым / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщил "Мадьяр":

  • В Донецкой области СБС поразили командный пункт противника
  • В результате ударов ликвидировано более полусотни спецназовцев ГРУ РФ
  • Более 70 оккупантов получили ранения

Представители Сил беспилотных систем нанесли удар по спецназовцам Главного разведывательного управления страны-агрессора России. Об этом сообщил Командующий СБС ВС Украины Роберт Бровди ("Мадьяр").

По его данным, более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ РФ были ликвидированы/повреждены в результате спланированной и успешно проведенной операции.

Детали операции СБС

Первый отдельный центр Сил беспилотных систем в населенном пункте Бердянское, что на временно оккупированной территории Донецкой области, провел разведывательно-ударную операцию.

Под прицел украинских военных ночью 26 декабря попал командный пункт и места дислокации оккупантов. В результате операции ликвидирован 51 россиянин, еще 74 получили ранения. Также есть пропавшие без вести.

Российские оккупанты не впервые попадают под удар Сил обороны

Главред писал, что несколько месяцев назад украинские Силы обороны нанесли точечный удар по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, находящейся на временно оккупированной части Донецкой области.

В результате удара высокоточным оружием был ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять членов оперативного состава.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 декабря в поселке Черноморское под удар украинских сил попала радиолокационная станция "Валдай". Этот российский мобильный комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с дронами.

Кроме этого стало известно, что в результате атаки беспилотников этой ночью было, вероятно, атаковано две подстанции и дважды дроны попали по местному НПЗ в Сызрани.

Ранее, в ночь на 26 декабря, Россию также атаковали дроны. В частности, в Волгограде гремело более 20 взрывов, а затем начался пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.

О персоне: "Мадьяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ГРУ российская разведка Силы беспилотных систем
