Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

Как сообщил Генштаб, уничтожение этого объекта стало очередным этапом в систематическом разрушении инфраструктуры управления российских войск.

Уничтожено командование российской бригады / Колкаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, тг-канал Exilenova+

Главное:

Силы обороны уничтожили командный пункт 85-й бригады РФ в Донецкой области

Ликвидированы командир бригады и пять членов оперативного состава

Украинские Силы обороны нанесли точечный удар по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которая находится на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении в Telegram. видео дня

По предварительной информации, в результате удара высокоточным оружием был ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять членов оперативного состава.

Также Генштаб сообщил, что с начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Отмечается, что защитники останавливают войска России, держат рубежи и разрушают планы россиян.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 191 БПЛА и 131 единицу автомобильной техники оккупантов", - отмечает Генштаб.

Удары по целям россиян в августе - что известно

Главред писал, что 8 августа в Сочи и некоторых других южных городах России была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов. Власти начали эвакуацию жителей и туристов с пляжей. Также была временно приостановлена работа аэропорта.

В ночь на 6 августа в российском Брянске прогремели взрывы. Город был атакован беспилотниками, в результате чего над местной нефтебазой поднялся столб дыма.

Кроме того, в ночь на 4 августа взрывы раздавались в Волгоградской области, где целью стали объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. Отмечается, что это была уже 11-я или 12-я атака на железнодорожные узлы в России.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

