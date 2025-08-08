Коллапс в аэропорту и эвакуация целых пляжей: на Сочи идет атака, звучат взрывы

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах России, причиной стала атака дронов.

https://glavred.info/world/kollaps-v-aeroportu-i-evakuaciya-celyh-plyazhey-na-sochi-idet-ataka-zvuchat-vzryvy-10688231.html Ссылка скопирована

В Сочи раздаются взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

В Сочи объявили воздушную тревогу

Аэропорт ограничил работу, а пляжи эвакуируют

Сегодня, 8 августа, в городе Сочи и ряде других южных населенных пунктов России был объявлен сигнал воздушной тревоги. Местных жителей и туристов начали эвакуировать из пляжных зон, а работу аэропорта временно ограничили. На затруднительную ситуацию жалуются российские Telegram-каналы.

Сообщается, что тревога прозвучала не только в Сочи, но и в близлежащих регионах, в частности, в Адлере и Туапсе. Сигналы воздушной тревоги также фиксировали в нескольких центральных областях РФ: Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской. В Краснодарском крае, по сообщениям, работает противовоздушная оборона и сбивает беспилотники над акваторией Черного моря.

видео дня

В соцсетях массово публикуют видео эвакуации людей с пляжных территорий.

В Сочи произошел коллапс / фото: тг-канал Главред

Аэропорт Сочи вынужден был временно приостановить авиасообщение, ограничив взлет и посадку самолетов. Подобные ограничения ранее уже ввели и в аэропорту Геленджика.

Городской голова Сочи Андрей Прошунин заявил в своем Telegram-канале, что система ПВО в городе находится в активном режиме.

''Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления'', - написал он.

Кроме того, из-за повышенной угрозы атак беспилотников временно закрыли пограничный пункт "Псоу", граничащий с непризнанной Абхазией.

Атаки на Россию - последние новости

Главред писал, что в ночь на 6 августа в российском Брянске прогремели взрывы. Город атаковали неизвестные дроны, и над местной нефтебазой поднялся столб дыма.

Также в ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область. В результате атаки на территории железнодорожной станции "Тацинская" возник пожар.

Кроме того, в ночь на 4 августа взрывы раздавались в Волгоградской области. Под ударом оказались объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. Это уже 11-й или 12-й удар по железнодорожным узлам на территории России.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред