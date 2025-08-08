Коллапс в аэропорту и эвакуация целых пляжей: на Сочи идет атака, звучат взрывы

Вкратце:
- В Сочи объявили воздушную тревогу
- Аэропорт ограничил работу, а пляжи эвакуируют
Сегодня, 8 августа, в городе Сочи и ряде других южных населенных пунктов России был объявлен сигнал воздушной тревоги. Местных жителей и туристов начали эвакуировать из пляжных зон, а работу аэропорта временно ограничили. На затруднительную ситуацию жалуются российские Telegram-каналы.
Сообщается, что тревога прозвучала не только в Сочи, но и в близлежащих регионах, в частности, в Адлере и Туапсе. Сигналы воздушной тревоги также фиксировали в нескольких центральных областях РФ: Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской. В Краснодарском крае, по сообщениям, работает противовоздушная оборона и сбивает беспилотники над акваторией Черного моря.
В соцсетях массово публикуют видео эвакуации людей с пляжных территорий.
Аэропорт Сочи вынужден был временно приостановить авиасообщение, ограничив взлет и посадку самолетов. Подобные ограничения ранее уже ввели и в аэропорту Геленджика.
Городской голова Сочи Андрей Прошунин заявил в своем Telegram-канале, что система ПВО в городе находится в активном режиме.
''Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления'', - написал он.
Кроме того, из-за повышенной угрозы атак беспилотников временно закрыли пограничный пункт "Псоу", граничащий с непризнанной Абхазией.
Атаки на Россию - последние новости
Главред писал, что в ночь на 6 августа в российском Брянске прогремели взрывы. Город атаковали неизвестные дроны, и над местной нефтебазой поднялся столб дыма.
Также в ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область. В результате атаки на территории железнодорожной станции "Тацинская" возник пожар.
Кроме того, в ночь на 4 августа взрывы раздавались в Волгоградской области. Под ударом оказались объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. Это уже 11-й или 12-й удар по железнодорожным узлам на территории России.
Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
