Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Коротко:
- Этой ночью дроны атаковали несколько регионов РФ
- Взрывы раздавались в Волгоградской области, Новороссийске и Краснодарском крае
- Известно о пожарах на железнодорожных станциях и НПЗ
В ночь на 7 августа неизвестные дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора России. Местные жители жаловались на взрывы и масштабные пожары. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Взрывы в Волгоградской области
Известно, что в ночь на 7 августа в городе Суровикино Волгоградской области РФ было громко. Под ударом, предположительно, была железнодорожная станция.
Первые сообщения об атаке появились примерно в 01:30 по киевскому времени. Там были слышны звуки дронов и около 10 мощных взрывов.
Отмечалось, что после якобы "падения обломков" одного из дронов, в районе местной железнодорожной станции возник пожар.
Позже губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что беспилотники летели на две железнодорожные станции.
В своем отчете он утверждает, силы ПВО якобы отбили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.
"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького сейчас работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - написал он.
Взрывы в городе Суровикино - видео:
Взрывы в Новороссийске
В городе Новороссийск около 4 часов утра жители сообщили о серии мощных взрывов.
Очевидцы говорят, что проснулись от громких звуков и слышали несколько сильных взрывов. Также в городе сработала сирена воздушной тревоги.
Что интересно, накануне власти объявили тревогу вдоль береговой линии из-за угрозы атаки морских дронов и призвали жителей оставаться дома и держаться подальше от окон.
Взрывы в Краснодарском крае
Жители поселка Афипский в Краснодарском крае также сообщали о взрывах и пожаре.
Известно, что мощный взрыв прогремел около семи утра, после этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.
Россияне также утверждают, что после атаки дронов в Краснодарском крае РФ горит Афипский НПЗ.
Кроме того, в городе Славянск-на-Кубани занялась воинская часть после атаки дронов. Эту же информацию даже подтвердили в местной службе по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на НПЗ в Краснодарском крае - видео:
Стоит ли ждать ударов дронов по Москве и Питеру
Российский оппозиционный политик, в прошлом депутат Государственной думы РФ, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев заявил, что удары по Москве и Питеру возможны, но ВСУ не будут наносить их западным оружием.
По его мнению, у Украины растут свои возможности осуществлять подобные удары. Этому способствуют разработки беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 6 августа в российском Брянске прогремели взрывы. Город массированно атаковали неизвестные дроны. В районе местной нефтебазы появился столб дыма.
В ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область РФ. В результате на территории железнодорожной станции "Тацинская" вспыхнул пожар.
Кроме того, в ночь на 4 августа в Волгоградской области России также гремели взрывы. Под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы. Это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.
