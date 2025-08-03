Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗ

Коротко:
- Неизвестные дроны атаковали Россию
- В Воронеже слышали более 10 взрывов, в Сочи - 20
- Известно о пожаре на нефтебазе в Адлерском районе
В ночь на 3 августа несколько городов страны-агрессора России оказались под атакой неизвестных дронов. В частности, взрывы раздавались в Воронеже и Сочи. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Взрывы в Воронеже
Так, с 00:20 начала появляться информация, что беспилотники атаковали город Воронеж. Сначала были сообщения о двух взрывах, а впоследствии стало известно о более десяти.
Также в соцсетях опубликовали кадры, на которых был виден пожар.
Дроны атаковали Воронеж - видео:
Взрывы в Сочи
Сообщается, что атака началась около 2:15 ночи. По словам очевидцев, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомисом и Сириусом. Всего в регионе было слышно более 20 взрывов.
В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Там произошло возгорание резервуара с топливом.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил поражение обломками беспилотника цистерны с нефтепродуктами в Адлерском районе, в результате чего произошло возгорание.
Дроны атаковали Сочи - видео:
Удары СБУ по России
Стоит заметить, что дроны СБУ часто наносят удары по территории России. Так, в ночь на 2 августа СБУ беспилотниками атаковала военный аэродром "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае.
С территории этого аэродрома враг запускает "Шахеды" по Украине. СБУ удалось повредить места хранения и стартовые площадки дронов.
Взрывы в РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 27 июля в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.
В ночь на 24 июля в Краснодарском крае РФ также гремели взрывы. Регион атаковали дроны. Под удар, предположительно, попала Сочинская нефтебаза.
В ночь на 23 июля БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. Одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.
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