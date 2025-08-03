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Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗ

Мария Николишин
3 августа 2025, 07:57
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В сети есть множество кадров, на которых видно пожары в разных регионах РФ.
Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗ
Пожар на НПЗ в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Неизвестные дроны атаковали Россию
  • В Воронеже слышали более 10 взрывов, в Сочи - 20
  • Известно о пожаре на нефтебазе в Адлерском районе

В ночь на 3 августа несколько городов страны-агрессора России оказались под атакой неизвестных дронов. В частности, взрывы раздавались в Воронеже и Сочи. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Взрывы в Воронеже

Так, с 00:20 начала появляться информация, что беспилотники атаковали город Воронеж. Сначала были сообщения о двух взрывах, а впоследствии стало известно о более десяти.

видео дня

Также в соцсетях опубликовали кадры, на которых был виден пожар.

Дроны атаковали Воронеж - видео:

Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗ

Взрывы в Сочи

Сообщается, что атака началась около 2:15 ночи. По словам очевидцев, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомисом и Сириусом. Всего в регионе было слышно более 20 взрывов.

В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Там произошло возгорание резервуара с топливом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил поражение обломками беспилотника цистерны с нефтепродуктами в Адлерском районе, в результате чего произошло возгорание.

Дроны атаковали Сочи - видео:

Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗ

Удары СБУ по России

Стоит заметить, что дроны СБУ часто наносят удары по территории России. Так, в ночь на 2 августа СБУ беспилотниками атаковала военный аэродром "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае.

С территории этого аэродрома враг запускает "Шахеды" по Украине. СБУ удалось повредить места хранения и стартовые площадки дронов.

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 июля в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.

В ночь на 24 июля в Краснодарском крае РФ также гремели взрывы. Регион атаковали дроны. Под удар, предположительно, попала Сочинская нефтебаза.

В ночь на 23 июля БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. Одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

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