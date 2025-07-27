Взрывы и клубы дыма: дроны атаковали стратегический объект в России

Опубликованы кадры, на которых видны большие клубы черного дыма.

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Взрывы в Волгоградской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Волгоградской области РФ раздавались взрывы

Дроны, вероятно, атаковали нефтебазу

Также нарушено электропитание в сети железной дороги в Октябрьском районе

В ночь на 27 июля в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.

Так, очевидцы в социальных сетях опубликовали видео со взрывами и пламенем, которое, по их словам, возникло на территории объекта, похожего на нефтебазу. На кадрах видны большие клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

видео дня

В то же время, местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны "сработали штатно" и якобы уничтожили все вражеские беспилотники.

"Пострадавших нет. Вследствие падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - добавил он.

Что интересно, хотя россияне не подтверждают факт поражения именно нефтебазы в Волгоградской области, но масштабы пожара на фото вызывают предположение, что мишенью стал топливный или логистический узел, критически важный для военных нужд.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в Волгоградской области РФ - видео:

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".

В ночь на 23 июля БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. В частности, взрывы раздавались в Ростове-на-Дону и Таганроге. Дроны атаковали железнодорожный вокзал в Новочеркасске.

Кроме того, 19 июля жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове. Россияне писали, что "что-то взорвалось в поле".

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