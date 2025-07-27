Взрывы и клубы дыма: дроны атаковали стратегический объект в России

Кратко:
- В Волгоградской области РФ раздавались взрывы
- Дроны, вероятно, атаковали нефтебазу
- Также нарушено электропитание в сети железной дороги в Октябрьском районе
В ночь на 27 июля в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.
Так, очевидцы в социальных сетях опубликовали видео со взрывами и пламенем, которое, по их словам, возникло на территории объекта, похожего на нефтебазу. На кадрах видны большие клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.
В то же время, местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны "сработали штатно" и якобы уничтожили все вражеские беспилотники.
"Пострадавших нет. Вследствие падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - добавил он.
Что интересно, хотя россияне не подтверждают факт поражения именно нефтебазы в Волгоградской области, но масштабы пожара на фото вызывают предположение, что мишенью стал топливный или логистический узел, критически важный для военных нужд.
Взрывы в Волгоградской области РФ - видео:
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".
В ночь на 23 июля БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. В частности, взрывы раздавались в Ростове-на-Дону и Таганроге. Дроны атаковали железнодорожный вокзал в Новочеркасске.
Кроме того, 19 июля жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове. Россияне писали, что "что-то взорвалось в поле".
Читайте также:
- Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами - Bloomberg
- "Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ
- У врага там огромные резервы: РФ движется к важному городу с нового направления
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред