У врага там огромные резервы: РФ движется к важному городу с нового направления

Российские оккупанты пытаются захватить не только Покровск, но и Константиновку.

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РФ наступает на Константиновку с нового направления / Колаж: Главред, фото:128 ОГШБр

Что известно:

РФ пытается захватить Константиновку

Оккупанты двигаются к городу с нового направления

Враг сосредоточил большие резервы на подступах

Российские оккупанты пытаются захватить Константиновку в Донецкой области. Враг пытается штурмовать город уже с другого направления. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов в комментарии 24 каналу.

В течение длительного времени россияне штурмуют позиции украинских военных с разных направлений. Оккупанты пытались давить из Торецкого направления через Торецк, а также через Часов Яр.

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Теперь враг вышел на трассу Покровск-Константиновка и пытается пройти между двумя городами. Это делает и так тяжелую ситуацию еще более сложной. Там у россиян сосредоточены большие резервы.

"В большинстве своем они идут в сторону Покровска. Хотя так же идут и в сторону Константиновки, но с меньшим акцентом", — заявил Трегубов.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, что расположен к северо-востоку от Покровска.

Накануне стало известно, что россияне не отказываются от своих захватнических целей и продолжают перебрасывать силы на фронт. Внимание врага сосредоточено на Новопавловском и Покровском направлениях.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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