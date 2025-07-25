Угроза для Покровска реальна, россияне готовятся к штурму города – боец ВСУ

Ситуация на Покровском направлении сейчас является самой сложной на всей линии фронта.

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Угроза для Покровска реальна / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Нацполиция

Кратко:

Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного

Особенно сложная ситуация складывается в направлении села Зверево

В ВСУ нехватка личного состава

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Об этом сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной" в своем Телеграм-канале.

По его информации, россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного. Российские войска пытаются продвигаться небольшими разведывательными группами и бронегруппами с южной и западной сторон. Чтобы укрепить позиции, ВСУ усилили оборону на этом участке.

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Особенно сложная ситуация складывается в направлении села Зверево. Российские силы постепенно закрепляются в населенном пункте и демонстрируют высокую активность, что может свидетельствовать о подготовке к штурму Покровска. Опасность наступления с этой стороны возрастает с каждым днем, пишет "Мучной".

Кроме того, на линии Песчаное – Шевченко враг пытается прорвать украинскую оборону по всей ширине фронта. Оккупанты штурмуют позиции ВСУ, заходят диверсионно-разведывательными группами, однако наши бойцы продолжают удерживать рубежи и даже переходят в контратаки, отбивая часть позиций.

Российская армия применяет тактику широкого фронта – наносит удары как в лоб, так и по флангам. Особую угрозу представляют диверсионные группы противника, которые проникают вглубь обороны и уже были зафиксированы на окраинах Покровска в разных точках, считает боец.

По его словам, в настоящее время на передовую в этом районе подтягиваются подкрепления, артиллерия оказывает огневую поддержку, активно работают дроны. Однако угроза прорыва к Покровску сохраняется. Особенно со стороны Зверево и юго-восточного направления, где враг сосредоточил значительные силы.

Как рассказал в эфире на Радио NV военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ситуация на Покровском направлении сейчас является самой сложной на всей линии фронта.

"Но давайте помнить, что боевые действия возле Покровска ведутся уже год. За год врагу не удалось окружить Покровск даже тактически. Это когда физически город не окружен, но что-то подвозить и вывозить фактически невозможно. Потому что контролируется все артиллерией, авиацией, дронами и т. д", - сказал Гетьман.

Он также прокомментировал информацию о том, что российским ДРГ удалось зайти в город. По его словам, причиной этому стала нехватка личного состава в рядах Сил обороны Украины.

"На одном из участков не хватило людей согласно штатного расписания в одной из бригад. Потому что мы тоже несем потери убитыми и ранеными. Поэтому в этом месте удалось зайти большему количеству ДРГ. Это не штурмовые группы. Это диверсионно-разведывательные группы. Они постоянно заходят. И наши ДРГ постоянно заходят. Поэтому говорить, что войска зашли на одну из улиц Покровска и там начнутся уличные бои - так говорить не надо", - добавил Гетьман.

Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты на Покровском направлении пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для штурмов враг использует мотоциклы, а ночью - пехоту. Особенно опасно, когда российские ДРГ пробираются прямо к Покровску - это может представлять угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов в городе.

Российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, ситуация в районе Покровска уже приближается по масштабам к обороне Авдеевки или Бахмута.

Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.

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