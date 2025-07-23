Почему РФ так упорно штурмует Покровск: эксперт раскрыл планы врага и чем это грозит

Эксперт предупреждает, что потеря Покровска может вызвать эффект домино на значительной части восточного фронта.

https://glavred.info/front/pochemu-rf-tak-uporno-shturmuet-pokrovsk-ekspert-raskryl-plany-vraga-i-chem-eto-grozit-10683719.html Ссылка скопирована

Оккупанты сосредотачивают большую часть своих сил на Покровском направлении/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

Россия штурмует Покровск с трех направлений

Враг пытается перерезать трассу на Павлоград

В городе замечена активность российских ДРГ

Российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Действительно, Покровск - сложная ситуация, она однозначно не произошла так, бах и здрасте вам. Эта проблема вокруг Покровска накапливалась, в значительной степени не по нашей вине. Враг бросил на Покровское направление все, что мог, собственно, половина всей группировки сил российских, которые вторглись в Украину, сейчас воюют на разных участках фронта, она сконцентрирована вокруг Покровска с трех направлений", - отметил эксперт. видео дня

По его словам, враг пытается наступать с юга, а также пытается обойти Покровск с юго-запада, чтобы перерезать важную трассу на Павлоград.

"Ну, здесь разговоры о вклинивании в Днепропетровскую область. Ну и последний пока акт этой развивающейся сцены, это перерезание противником трассы Покровск-Константиновка", - добавил Лакийчук.

Он пояснил, что оккупанты ранее пытались одновременно продвигаться на Покровск и Константиновку, однако впоследствии сосредоточили усилия именно на Покровске.

"Сейчас мы видим, вот очевидная картинка: Покровск-Мирноград, агломерация оказалась в чаше окружения с трех сторон. Фактически это, мягко говоря, очень опасная ситуация, а учитывая то, что Покровск является ключом, почему они концентрируются здесь. Покровск - такой ключ для прикрытия для всего левого фланга нашего, для агломерации Константиновка - Дружковка - Краматорск. Это тыл для Торецка - Часов Яр", - пояснил он.

Лакийчук предупредил, что потеря Покровска может иметь катастрофические последствия.

"Потеря Покровска может привести к эффекту домино на целом участке фронта", - предостерег эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Кроме того, по его словам, активность российских диверсионно-разведывательных групп в городе свидетельствует о подготовке к новой волне штурмов.

"Здесь вы немножечко акцент делаете на диверсии, диверсионные группы. А надо в том числе обратить на вторую составляющую, ДРГ - это диверсионно-разведывательный, военную разведку вбрасывают в тыл противника для того, чтобы узнать наши позиции перед решающими штурмами. Поэтому ДРГ в Покровске - это свидетельство того, что со дня на день ситуация будет обостряться значительно. Враг идет, не хотел бы говорить на последний штурм, на штурм Покровска", - сказал он.

По мнению Лакийчука, ситуация в районе Покровска уже приближается по масштабам к обороне Авдеевки или Бахмута.

"Ну уже можно сравнивать где-то с Авдеевкой, с Бахмутом, обороной Бахмута. И как рассредоточить наши силы для того, чтобы иметь максимальный эффект при обороне города, не потерять тех стратегических и оперативных преимуществ, которые мы имеем, теряя постепенно Покровский узел", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полному захвату Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Кроме того, оккупационные войска страны-агрессора России меняют тактику ведения боевых действий в Донецкой области из-за большого количества дронов на линии соприкосновения.

Также до конца 2025 года Украина может перейти в наступление на локальном уровне. Об этом, как пишет Sky News, заявил военный аналитик издания Майкл Кларк.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред