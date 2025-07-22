От слов к делу: Германия уже может передать два Patriot Украине, но есть условие

Кратко:
- Германия готова передать Украине два комплекса Patriot
- Передача возможна только при условии быстрой замены систем в Бундесвере
- Минобороны ищет решение и поддержку партнеров для замены комплексов
Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако эта передача состоится только при условии быстрой замены систем в Бундесвере. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Standard.
"Мы можем передать две наши системы, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий, что они будут заменены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - отметил министр.
Писториус подчеркнул, что без достаточного количества систем Бундесвер потеряет возможность проводить необходимые тренировки.
"Мы потеряем способность к обучению, если из-за отсутствия систем не сможем проводить тренировки в течение года, полутора или даже двух лет", - подчеркнул он.
Сейчас в Германии ищут пути, как обеспечить передачу Patriot Украине, в частности рассматривают варианты идентификации аналогичных систем в Европе.
"Сейчас мы ищем решения, с помощью которых мы сможем в определенной степени идентифицировать системы Patriot в Европе. Это не безнадежно, но обязательным условием является то, чтобы страны, которые их имеют, были готовы передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли попасть в Украину", - добавил Борис Писториус.
Системы Patriot для Украины - новости по теме
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после одного из разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели. По его словам, сейчас продолжается согласование деталей между министерствами обороны США и Германии.
Кроме того, США пока не уведомили Германию, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере пресс-конференции.
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О персоне: Борис Писториус
Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 до января 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.
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