Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

Что известно:
- В разных городах Украины протесты из-за закона о НАБУ и САП
- Митингующий требуют, чтобы Зеленский наложил вето
В Киеве, Львове и Днепре прошли мирные акции протеста из-за законопроекта №12414, за который сегодня, 22 июля, проголосовали нардепы. Митингующие не поддерживают законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость. В Сети разлетелись видео.
Участники акции протеста обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать закон, а наложить на него вето.
Они держат в руках плакат и скандируют "Вето на закон", "Долой руки от НАБУ", "Требуем вето".
Смотрите видео с митингами против закона о САП и НАБУ:
Что известно о законопроекте №12414
Пресс-служба НАБУ опубликовало официальное совместное заявление с САП относительно соответствующего законопроекта. Там отмечают, что документ уничтожает независимость НАБУ и САП, подчиняя деятельность Генпрокурора.
Законопроект предусматривает:
- генпрокурор получит доступ ко всем делам НАБУ и сможет предоставлять доступ любому другому прокурору;
- генпрокурор может давать обязательные указания детективам НАБУ, а в случае их невыполнения дело может передаться другим органам;
- Генпрокуратура может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
- генпрокурор сам будет решать споры о подследственности;
- генпрокурор самостоятельно будет подписывать подозрения топ-чиновникам;
- руководитель САП потеряет право входить в состав прокуроров, он станет номинальной фигурой;
- НАБУ потеряет независимость и станет подразделением Генпрокуратуры.
"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорится в заявлении.
Что такое НАБУ и САП
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти, который имеет специальный статус. Бюро занимается расследованием и раскрытием коррупционных дел и других уголовных правонарушений. Это независимый орган, его деятельность контролирует парламент и НАПК.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - подразделение Офиса генерального прокурора. Оно процессуально руководит делами НАБУ. Прокуроры САП занимаются согласованием подозрений, которые готовит НАБУ, представляют дела в суде и поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.
Решение Верховной Рады - новости Украины
Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что существует потребность найти механизм реализации их прав.
Также Рада зарегистрировала законопроект №13335, который позволяет временно бронировать мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации, если они трудоустраиваются на критически важные оборонные предприятия. Бронирование будет длиться до 45 дней и будет предоставляться только раз в год.
Как сообщал Главред, 16 июля ВР приняла три закона для усиления обороноспособности Украины. Закон №13229 позволяет желающим в возрасте 60+ добровольно подписывать контракт на военную службу.
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