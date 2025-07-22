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Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

Ангелина Подвысоцкая
22 июля 2025, 22:25обновлено 22 июля, 22:55
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Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в работу НАБУ и САП.
Митинг НАБУ
Украинцы вышли на протест из-за закона о НАБУ и САП / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • В разных городах Украины протесты из-за закона о НАБУ и САП
  • Митингующий требуют, чтобы Зеленский наложил вето

В Киеве, Львове и Днепре прошли мирные акции протеста из-за законопроекта №12414, за который сегодня, 22 июля, проголосовали нардепы. Митингующие не поддерживают законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость. В Сети разлетелись видео.

Участники акции протеста обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать закон, а наложить на него вето.

видео дня

Они держат в руках плакат и скандируют "Вето на закон", "Долой руки от НАБУ", "Требуем вето".

Смотрите видео с митингами против закона о САП и НАБУ:

ралли
Украинцы вышли на митинги против закона о НАБУ и САП / фото: скриншот

Что известно о законопроекте №12414

Пресс-служба НАБУ опубликовало официальное совместное заявление с САП относительно соответствующего законопроекта. Там отмечают, что документ уничтожает независимость НАБУ и САП, подчиняя деятельность Генпрокурора.

Законопроект предусматривает:

  • генпрокурор получит доступ ко всем делам НАБУ и сможет предоставлять доступ любому другому прокурору;
  • генпрокурор может давать обязательные указания детективам НАБУ, а в случае их невыполнения дело может передаться другим органам;
  • Генпрокуратура может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
  • генпрокурор сам будет решать споры о подследственности;
  • генпрокурор самостоятельно будет подписывать подозрения топ-чиновникам;
  • руководитель САП потеряет право входить в состав прокуроров, он станет номинальной фигурой;
  • НАБУ потеряет независимость и станет подразделением Генпрокуратуры.

"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорится в заявлении.

Что такое НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти, который имеет специальный статус. Бюро занимается расследованием и раскрытием коррупционных дел и других уголовных правонарушений. Это независимый орган, его деятельность контролирует парламент и НАПК.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - подразделение Офиса генерального прокурора. Оно процессуально руководит делами НАБУ. Прокуроры САП занимаются согласованием подозрений, которые готовит НАБУ, представляют дела в суде и поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.

Решение Верховной Рады - новости Украины

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что существует потребность найти механизм реализации их прав.

Также Рада зарегистрировала законопроект №13335, который позволяет временно бронировать мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации, если они трудоустраиваются на критически важные оборонные предприятия. Бронирование будет длиться до 45 дней и будет предоставляться только раз в год.

Как сообщал Главред, 16 июля ВР приняла три закона для усиления обороноспособности Украины. Закон №13229 позволяет желающим в возрасте 60+ добровольно подписывать контракт на военную службу.

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