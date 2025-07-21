Первое заседание нового СНБО и важные решения: о чем договорились

Что известно:
- Зеленский провел первое заседание СНБО с обновленным составом
- Главной темой на заседании стала экономическая безопасность
- СНБО ввела мораторий на проверку бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Совета нацбезопасности и обороны после обновления состава. Главной темой стала экономическая безопасность. Об этом отметил президент.
Украина планирует направить больше внутренних сил на развитие и рост экономики.
"А значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", - отметил Зеленский.
СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса госорганами и на любое вмешательство госструктур в деятельность предприятий. Этот мораторий будет использован на внедрение решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.
Смотрите видео с первым заседанием обновленного состава СНБО:
Новый секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что речь идет о необоснованных проверках предпринимателей:
- будет ограничено количество проверок, особенно в отношении малого и среднего бизнеса; с
- меняется подход к риск-ориентированному надзору - контроль там, где действительно есть угрозы;
- запускается аудит производств, которые блокируют работу предприятий без всякой веской причины;
- внедряется ответственность за давление на бизнес и оцифровка процессов, чтобы все было прозрачно.
"Задача, которую поставил Президент, позволит украинским предпринимателям свободно дышать, масштабироваться, создавать рабочие места и удерживать государство в самые тяжелые времена", - написал Умеров.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.
Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.
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Что известно о СНБО?
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
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