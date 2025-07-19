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Смена правительства в Украине имеет прямую связь с Трампом - Bloomberg

Руслана Заклинская
19 июля 2025, 23:54
1452
Кадровые перестановки произошли на фоне улучшения отношений Киева с Вашингтоном.
Смена правительства в Украине имеет прямую связь с Трампом - Bloomberg
Решение Зеленского сменить правительство связано с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/yulia.svyrydenko, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Цель правительственных изменений - сформировать команду, которая может эффективно работать с США
  • Юлия Свириденко стала премьером благодаря соглашению по полезным ископаемым
  • Зеленский рассматривал ее кандидатуру еще с прошлого года

Одной из главных целей смены правительства Украины стало стремление президента Зеленского сформировать команду, способную эффективно работать с новой администрацией США. Именно на фоне активизации дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном произошли кадровые перестановки. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, премьер-министр Юлия Свириденко, которая ранее возглавляла Министерство экономики, весной этого года успешно провела переговоры с США по соглашению об украинских природных ресурсах. После длительных и сложных переговоров стороны подписали документ, который можно считать дипломатическим успехом Украины.

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По данным источников Bloomberg, Зеленский рассматривал возможность замены премьера Дениса Шмыгаля еще с прошлого года. Особого веса этому решению добавил успех Свириденко в переговорах с американской стороной, а также ее эффективная работа на посту министра экономики.

В издании подчеркнули, что Свириденко была единственной кандидатурой на должность премьера, которую рассматривал Зеленский, поскольку ее успехи не ограничиваются только дипломатией. Она также продемонстрировали сильные результаты в привлечении иностранных инвестиций и стимулировании экономического развития страны.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Bloomberg также обратил внимание, что масштабные кадровые изменения в правительстве произошли на фоне заметного потепления в отношениях между Офисом президента Украины и Белым домом. В публикации говорится о том, что из-за неопределенности относительно продолжительности периода, связанного с администрацией Дональда Трампа, украинское правительство "быстро приняло меры, чтобы приспособиться к более благоприятным обстоятельствам".

Кроме Свириденко, повышение получили и другие участники переговоров с США. Например, Тарас Качка, который ранее был заместителем министра экономики, стал вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Благодаря своей роли в подготовке ресурсного соглашения с американцами назначена послом Украины в США и министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Американское направление очень важно, и у нас есть как минимум три направления сотрудничества - фонд ресурсов, торговое соглашение и соглашение о вооружении", - заявила Свириденко журналистам в пятницу.

Новые назначения в правительстве - последние новости

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата. До этого она была первым вице-премьером и министром экономики.

Также 17 июля Рада назначила новым министром обороны Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру во время голосования в парламенте поддержали 267 народных депутатов.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский принял ряд важных кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен новым генеральным директором "Укроборонпрома". В то же время роль Министерства обороны расширена - теперь оно также будет отвечать за управление стратегическими отраслями оборонной промышленности.

Как сообщал Главред, 19 июля Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины после кадровых изменений в правительстве. В СНБО вошли ключевые чиновники - от руководителей силовых структур до министров и главы правительства.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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