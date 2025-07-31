Под прицелом – важный радиозавод: дроны атаковали российскую Пензу

Кратко:
- В Пензе прогремели взрывы и произошел крупный пожар
- Атакованный радиозавод специализируется на производстве средств связи для армии РФ
В ночь на 31 июля в российской Пензе прогремели взрывы. В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что украинские дроны ударили по местному радиозаводу.
Около часа ночи 31 июля на территории Пензенской области был официально объявлен режим "беспилотной опасности". Вскоре в Пензе прогремели взрывы и произошел крупный пожар.
Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на одно из промышленных предприятий российского областного центра.
Он сообщил об атаке "вражескими беспилотниками", отметив, что "жертв и разрушений нет".
"Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют",– пояснил губернатор Пензенской области.
Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Также в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета, что позволяет ограничивать действие БпЛА.
Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подтвердил атаку на радиозавод в Пензе.
По его словам, радиозавод специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил России, а именно:
- мобильные комплексы управления;
- системы автоматизированного боевого управления;
- радиостанции для российских сухопутных войск, воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения;
- модернизированные командно-штабные машины (КШМ) на базе бронетехники.
Коваленко подчеркнул, что предприятие является важным для российского военно-промышленного комплекса.
Кроме Пензенской области, ночью 31 июля, дроны атаковали Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую, Тамбовскую и Ростовскую, а также оккупированный Крым.
АО "Радиозавод" входит в холдинговую компанию "Росэлектроника" Государственной корпорации "Ростех". Из-за вторжения РФ в Украину предприятие находится под санкциями Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран.
Смотрите видео пожара в Пензе:
Атаки дронов на Россию - последние новости
Недавно Главред сообщал, что Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал", что в России.
В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области РФ атаковали беспилотники. Серия взрывов прогремела около двух часов ночи. Вблизи важного железнодорожного узла вспыхнул масштабный пожар.
Ранее также в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.
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