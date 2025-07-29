Могут спровоцировать бунт в РФ: пропагандисты испугались атак украинских дронов

Российские пропагандисты начинают догадываться об одной из целей атак Украины на РФ.

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Пропагандистка утверждает, что Украина атакует Россию очень большим количеством беспилотников / Коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скриншот из видео

Что сказала Симоньян:

Украина провоцирует бунты в России

В аэропортах РФ коллапс в разгар курортного сезона

Украина хочет расшатать российское общество

Украинские беспилотники чуть ли не ежедневно атакуют стратегически важные объекты на территории страны-агрессора России. Это вызвало волну паники среди российских пропагандистов, которые боятся бунтов.

В частности, один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал видео с эфира российской программы, во время которой пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинские атаки вызывают коллапс в аэропортах РФ.

видео дня

"Они (украинцы - Главред) пытаются создать бунт у нас. Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю, сколько беспилотников, но огромное количество. Вот все это зачем делается? Какая у этого военная тактика?" - сказала она.

Что интересно, через некоторое время Симоньян сама дала себе ответ на выше поставленные вопросы. Она предположила, что украинский режим хочет таким образом расшатать российское общество, чтобы оно стало "политизированным в другую сторону".

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно Главред сообщал, что Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал", что в России.

В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области РФ атаковали беспилотники. Серия взрывов прогремела около двух часов ночи. Вблизи важного железнодорожного узла вспыхнул масштабный пожар.

Ранее также в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.

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О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

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