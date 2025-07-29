Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Могут спровоцировать бунт в РФ: пропагандисты испугались атак украинских дронов

Анна Косик
29 июля 2025, 14:53
675
Российские пропагандисты начинают догадываться об одной из целей атак Украины на РФ.
запуск беспилотника, Симоньян
Пропагандистка утверждает, что Украина атакует Россию очень большим количеством беспилотников / Коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скриншот из видео

Что сказала Симоньян:

  • Украина провоцирует бунты в России
  • В аэропортах РФ коллапс в разгар курортного сезона
  • Украина хочет расшатать российское общество

Украинские беспилотники чуть ли не ежедневно атакуют стратегически важные объекты на территории страны-агрессора России. Это вызвало волну паники среди российских пропагандистов, которые боятся бунтов.

В частности, один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал видео с эфира российской программы, во время которой пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинские атаки вызывают коллапс в аэропортах РФ.

видео дня

"Они (украинцы - Главред) пытаются создать бунт у нас. Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю, сколько беспилотников, но огромное количество. Вот все это зачем делается? Какая у этого военная тактика?" - сказала она.

Что интересно, через некоторое время Симоньян сама дала себе ответ на выше поставленные вопросы. Она предположила, что украинский режим хочет таким образом расшатать российское общество, чтобы оно стало "политизированным в другую сторону".

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно Главред сообщал, что Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал", что в России.

В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области РФ атаковали беспилотники. Серия взрывов прогремела около двух часов ночи. Вблизи важного железнодорожного узла вспыхнул масштабный пожар.

Ранее также в Волгоградской области страны-агрессора России было громко. Местные жаловались на атаку беспилотников, которая вызвала пожар на стратегическом объекте.

Больше новостей:

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России социальные бунты Маргарита Симоньян атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

15:55Украина
"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

14:54Мир
Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

14:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Последние новости

15:55

Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

15:52

Зубная паста - от мозга мышей до фторированных гелей: как чистили зубы тысячелетиями

15:40

Пауки в доме могут быть нашими помощниками: ученый рассказала секрет

15:40

Украинцам будут компенсировать стоимость продуктов: как получить выплату

15:27

"Хотели увидеть мертвым": командир "Волков Да Винчи" рассказал о покушении ФСБ

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
15:20

Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

15:08

"Зарабатывал деньги, а жил в Германии": Олег Винник разоткровенничался о "поддержке" Украины

15:04

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

15:02

В Украине кардинально изменились правила сдачи на права: что ждет водителей

Реклама
14:54

"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

14:53

Могут спровоцировать бунт в РФ: пропагандисты испугались атак украинских дронов

14:25

Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

14:15

Была на 7 месяце беременности: ракетный удар РФ унес жизнь 23-летней женщины

14:11

Стоимость базового продукта побьет рекорд: на сколько подскочит цена в августе

14:02

У Путина нагло ответили на ультиматум Трампа: Ермак раскрыл цель Кремля

13:48

После скандала с гендиректором: Месси "поймали" на концерте Coldplay с горячей брюнеткой

13:43

Разница колоссальная: как в августе изменятся цены на овощи и фрукты в Украине

13:15

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Овнам - перемены, Тельцам - решение для себя

12:55

"Немного подбухнула": предательница Ани Лорак озадачила своим состоянием

12:50

Ситуация ухудшается: в Reuters предупредили о прорыве армии РФ к Покровску

Реклама
12:47

Выглядит жутко: в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб

12:36

Сколько будет стоить доллар и евро осенью: эксперт дал неожиданный прогноз

12:04

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список

11:59

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:58

Уже с 31 июля: в Украине существенно вырастут тарифы на свет

11:45

Не катастрофа, но тревожный сигнал: кто виноват в нашествии саранчи в Украине

11:31

История украинских денег: от бартера до цифровой гривны

11:21

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - ЗеленскийФото

11:17

Простоят годами: найдены идеальные места в квартире для хранения консервации

11:05

"Банкоматы не выдают наличные": клиенты Ощадбанка жалуются на серьезный сбой

11:03

Последнее предложение: принц Гарри решился на отчаянный шаг

10:56

Плесень на швах испарится без следа: раскрыт простой и эффективный способВидео

10:44

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видеоВидео

10:35

Авиабомбы РФ убили 17 человек в колонии на Запорожье: новые подробности атакиФотоВидео

10:33

Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

10:33

СБУ сорвала планы ФСБ убить командира батальона "Волки Да Винчи" - детали

10:17

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

10:11

Удача не обойдет стороной: 3 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

09:56

Еврокомиссия может полностью остановить финпомощь Киеву: в чем причина

09:47

Медведев истерит после угроз США последствиями в ответ на заявления по Украине

Реклама
09:34

Лилия Ребрик показала редкое фото с мамой-красавицей - причина

09:15

Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июля (обновляется)

09:00

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

09:00

Билеты на поезда, штрафы для ФЛП и оплаты с карты по-новому: что изменится с 1 августа для украинцев

08:36

Трамп потерял терпение: новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине - СМИ

08:22

Ценовое пике на рынке: в Украине подешевели сразу несколько сезонных продуктов

08:17

РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: 16 жертв, 35 раненых

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россияне заявили о спецназе ЦАХАЛ в Одессемнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять