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Новый вызов для Украины: РФ изменила тактику атак и запускает цели, которые труднее сбить

Алёна Воронина
2 августа 2025, 12:28
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Российские оккупанты изменили свою тактику и так модернизировали дроны, чтобы украинской ПВО было труднее их сбивать.
Новый вызов для Украины: РФ изменила тактику атак и запускает цели, которые труднее сбить
РФ изменила тактику атак и запускает цели, которые труднее сбить/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • РФ пытается помешать ПВО новой тактикой ударов, это стало новым вызовом для Украины
  • Оккупанты стали больше применять реактивных дронов-камикадзе
  • РФ может закупить иранские и китайские двигатели для масштабирования производства "Герань-3"

Страна-агрессор Россия пока не может массово производить реактивные дроны-камикадзе, известные как "Герань-3" (аналог иранского "Шахеда-238"), потому что РФ зависима от Ирана и Китая в поставках турбореактивных двигателей.

Однако Россия, вероятно, в дальнейшем все более активно будет полагаться на модифицированные дальнобойные дроны для атак по приоритетным целям в Украине. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем они написали в своем отчете за 1 августа.

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В отчете отмечается, что такие обстрелы в основном ориентированы на то, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону и на "нанесение ударов по густонаселенным городам в тылу Украины в рамках усилий по увеличению количества жертв среди гражданского населения".

Для того, чтобы оккупанты могли эффективнее атаковать Украину, Россия продолжает разрабатывать инновационные беспилотники большой дальности.

Аналитики напомнили, что 1 августа Business Insider сообщил, что украинские мобильные огневые группы и отечественные беспилотники-перехватчики могут оказаться неспособными эффективно противостоять вражеским реактивным дронам.

Также отмечается, что, как сообщал военный обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, аппараты "Герань-3" были оснащены мощными реактивными двигателями, которые позволяют развивать скорость до 800 км/ч и функционировать подобно крылатой ракете, уклоняясь от систем ПВО.

Впервые украинские Воздушные силы отчитались, что Россия использовала для удара такие дроны в ночь с 29 на 30 июля этого года. Тогда российские захватчики использовали, среди других средств воздушного нападения, восемь дронов с реактивными двигателями. Но тогда в пресс-службе Воздушных сил ВСУ не уточнили, удалось ли сбить хоть одну такую цель.

"Последние российские инновации в области беспилотников подчеркивают критическую важность своевременной и надежной западной военной помощи Украине", - заявили аналитики.

Аналитики отметили, что с помощью новой тактики оккупанты пытаются снизить результативность работы украинской ПВО.

В ISW отметили, что нынешняя ситуация указывает на то, что Россия сможет закупить необходимые иранские и китайские двигатели для масштабирования производства "Герань-3" в будущем, а это в свою очередь создаст еще больше вызовов для Украины.

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Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине в ночь на 31 июля - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Киеве - "прилет" в жилой дом, сложился целый подъезд, под завалами люди. По данным КГВА, в столице десятки людей пострадали.

Также ранее сообщалось, что РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку - в Киеве растет количество жертв и пострадавших. Последствия российской комбинированной атаки фиксируются на более чем 27 локациях. Очень пострадал Соломенский район.

Стало известно, что РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет - ранено рекордное количество детей. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. Зеленский призвал партнеров реализовать инструменты давления на РФ.

Во время этой атаки в Киеве в целом погиб 31 человек, 28 человек из этого количества погибли в разрушенном подъезде в Святошинском районе столицы.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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