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Массированный удар дронов по РФ: горят НПЗ, радиозавод и не только - все детали

Алёна Воронина
2 августа 2025, 08:09
463
Ночью по России массированно ударили беспилотники. Были взрывы военного аэродрома, а также взрывы и пожары на НПЗ и радиозаводе.
Удары по РФ
Массированный удар дронов по РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Кратко:

  • По РФ ночью была массированная атака дронов
  • Взрывы прогремели в ряде регионов РФ
  • Очевидцы сообщили о пожарах на НПЗ и радиозаводе и взрывах возле военного аэродрома

Массированный удар дронов по стране-агрессору России состоялся в ночь на субботу, 2 августа. Взрывы прогремели в ряде регионов, они сопровождались работой систем противовоздушной обороны.

Очевидцы сообщили об атаке дронов и больших пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, а также взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

видео дня

То, что был удар беспилотников по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он также отметил, что в области были введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.

В соцсетях появились видео большого пожара, вероятно, на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.

Также, вероятно, дроны поразили АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области. Это предприятие напрямую связано с российским оборонным сектором. На нем изготавливают элементы управления для российских ракетных систем и систем связи.

Рядом с заводом "Электроприбор" расположен единственный оборонный завод в стране-агрессоре России, который изготавливает пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО - АО "Радиозавод". Он, вероятно, тоже был поражен.

Кроме этого, согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, взрывы прогремели также возле аэродрома Дягилево в Рязанской области.

Еще один НПЗ, вероятно, был поражен в городе Рязань. В местных пабликах появилось видео, на которых видно столб огня. Местные власти сообщили, что действительно был удар дронами по одному из предприятий города, но не уточнили, по какому именно.

Об атаке дронов и работе противовоздушной обороны также сообщают жители Липецкой и Воронежской областей.

Также взрывы этой ночью раздавались и во временно оккупированном Крыму. Их слышали в нескольких городах Крыма. Оккупационные власти перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Удар по РФ
Удар по РФ/ скрин

Смотрите видео об ударе по РФ:

Удар по РФ
Удар по РФ/ скрин

Смотрите видео об ударе по РФ:

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области. По железнодорожным путям через населенный пункт Сальск ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Также ранее сообщалось, что под прицелом был важный радиозавод - дроны атаковали российскую Пензу. Около часа ночи 31 июля на территории Пензенской области был официально объявлен режим "беспилотной опасности".

Напомним, россияне волнуются за свои аэродромы и строят укрытия, заявили в британской разведке. Россияне выстраивают дополнительную защиту от ударов.

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