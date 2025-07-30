Россияне волнуются за свои аэродромы и строят укрытия - британская разведка

Россияне выстраивают дополнительную защиту от ударов.

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Россия строит укрытие / коллаж: Главред, фото: британская разведка, Википедия

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РФ строит укрытия для самолетов у границы с Украиной

Защитные сооружения обнаружили на аэродромах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское

Они должны защитить самолеты от украинских дронов

Страна-агрессор Россия начала строительство укрытий для самолетов на нескольких авиабазах вблизи границы с Украиной. Вероятно, такое решение было принято после серии успешных атак украинских беспилотников. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что защитные сооружения обнаружили на аэродромах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское.

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"Там заметили укрепленные ангары с куполообразными крышами, противовзрывными дверями. Укрепления покрыты слоем грунта для дополнительной защиты от ударов", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что база Миллерово в Ростовской области расположена всего в 17 км от границы с Украиной и подверглась атаке 22 июля.

"Кроме строительства укрепленных ангаров, там также активно возводятся восемь новых сквозных укрытий для самолетов, которые, вероятно, вскоре будут готовы к эксплуатации", - добавили в разведке.

Также известно, что строительство этих укрепленных сооружений призвано обеспечить повышенный уровень защиты самолетов, дислоцирующихся на российских авиабазах, от будущих ударов украинских ударных БПЛА.

Операция СБУ "Паутина"

Как известно, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную историческую операцию "Паутина", которая стала беспрецедентным ударом по стратегической авиации России. Председатель СБУ Василий Малюк отмечал, что операция готовилась 1 год и 6 месяцев, а для атаки использовали 117 дронов.

По его словам, операция сопровождалась высоким уровнем секретности, а для ударов были привлечены лучшие операторы дронов спецподразделения ЦСО "А" СБУ.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Удары по аэродромам РФ - что известно

Как сообщал Главред, 5 июля ВСУ поразили аэродром "Борисоглебск" в стране-агрессоре России. Известно, что там базировались вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. В результате удара был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

28 июня в районе аэродрома Кировское, что в Крыму, было шумно. Вероятно, поражению подверглись склады и объекты ПВО. Также сообщалось о попадании по одной из авиационных стоянок.

Кроме того, 27 июня СБУ с помощью дальнобойных дронов уничтожила два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка (Волгоградская область, РФ), еще два повредили.

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Об источнике: Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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