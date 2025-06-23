Дроны, 'домики' и взятка россиянам: Малюк раскрыл новые детали операции 'Паутина'

Производители дронов, "домиков" и перевозчики не знали о полном замысле операции - каждый отвечал за свое направление, рассказал Малюк.

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Глава СБУ рассказал о деталях уникальной операции со 117 дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ, t.me/SBUkr

Ключевые тезисы Малюка:

На реализацию "Паутины" потратили полтора года

Дроны имели уникальную конструкцию

Для прохождения таможни РФ пришлось коррумпировать российских таможенников

В спецоперации "Паутина" было задействовано 117 дронов. Боевая часть беспилотников состояла из двух частей по 800 граммов каждая, что в сумме давало 1,6 кг специального кумулятивного фугасного заряда. Об этом рассказал председатель СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами, передает ТСН.

По его словам, российская пропаганда сначала пыталась отрицать успех операции, называя ее "искусственно созданной картинкой", однако результаты были очевидными для всего мира. Одним из важнейших аспектов стала логистика - доставка средств поражения в глубокий тыл врага.

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"Время, которое мы потратили для реализации "Паутины": один год, шесть месяцев и девять дней", - сообщил Малюк.

Подготовка к спецоперации началась в ноябре 2023 года после массированных обстрелов мирных городов Украины. Ее главная цель - уничтожение ракетоносителей врага. Обо всех этапах и трудностях знал президент Украины Владимир Зеленский.

Уникальные дроны

Дроны, которые использовались в операции, на первый взгляд выглядели обычными, но на самом деле были уникальными средствами поражения с несколькими видами связи. Их боевая часть состояла из двух сегментов по 800 граммов каждый, что в сумме давало 1,6 кг специального кумулятивного фугасного заряда. Так снаряд мог прожечь корпус самолета и взрывался внутри, нанося максимальное поражение.

"Били в баки, я определял это как приоритет. Били в сторону самолета, где находилась ракета. Поражали авионику, то оборудование, которого нет в запасе у врага. Это очень правильный и специально разработанный боеприпас. Были использованы отдельные элементы для связи, которые являются подсанкционными группами товаров на территории России", - рассказал Малюк.

Секретность и распределение ролей

Вся операция сопровождалась очень высоким уровнем секретности. Люди, которые изготавливали дроны, "домики" или занимались их транспортировкой, не знали полного замысла "Паутины". Каждый отвечал лишь за свое сверхважное направление.

"Люди, которые делали дроны, не знали, что это под "Паутину". Люди, которые делали домики, не знали, что это под самолеты. Люди, которые перевозили, также не были посвящены в детали... Каждый отвечал за свое важное, отдельное направление работы", - рассказал глава СБУ.

К операции были привлечены лучшие операторы дронов спецподразделения ЦСО "А" СБУ. Они работали без телефонов, используя макеты местности с обозначением целей и маршрутов.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Автономные "домики"

Ключевым техническим элементом стали автономные "домики" - специальные конструкции, разработанные для работы даже в суровых зимних условиях (до -50 градусов). Они оборудованы солнечными панелями и батареями EcoFlow для постоянной подпитки дронов, что гарантировало их максимальный заряд перед стартом.

Ввоз этих "домиков" в Россию тоже был сложным из-за подсанкционных компонентов. Поэтому, как отметил Малюк, пришлось коррумпировать российских таможенников, чтобы пройти таможенный контроль.

"Понимаете, это вершина айсберга логистических, дроновых, агентурных наших уникальных подходов. Дистанционной работы, искусственного интеллекта. И именно в операции "Паутина" все было сведено в единое целое", - подчеркнул глава СБУ.

Операция СБУ "Паутина" - главное

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную историческую операцию "Паутина", которая стала беспрецедентным ударом по стратегической авиации России. Подготовка к спецоперации длилась более полутора лет.

В рамках этой комплексной атаки беспилотники СБУ поразили четыре российских военных аэродрома, где базируются стратегические бомбардировщики и другие самолеты, используемые для ракетных ударов по Украине.

По предварительным данным, во время операции был уничтожен или поврежден 41 самолет различных типов.

Как сообщал Главред, после успешной операции СБУ российское военное командование начало усиленно строить специальные укрытия для самолетов на по меньшей мере 14 авиабазах - как на оккупированных территориях Украины, так и в России. Среди баз - Кировское, Севастополь, Бельбек, Ейск, Миллерово, Энгельс и другие.

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Кто такой Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

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