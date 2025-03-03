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Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила о позиции по Украине

Андрей Ганчук
3 марта 2025, 20:20
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Предыдущие соглашения о прекращении огня обернулись провалом, "калибр слов Путина" давно известен, сказал Кир Стармер.
Стармер, Россия, Украина
Союзники Украины не заинтересованы в слабом соглашении о завершении войны - Стармер / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНИАН

Что сказал Стармер:

  • Союзники Киева не согласятся с новым "Минском"
  • Британия готова будет отправить в Украину войска и авиацию

Союзники Украины не приемлют подписания нового соглашения по аналогии с "Минскими договоренностями". Британия готова развернуть в стране свой контингент и авиацию для обеспечения мира. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер.

Как сообщает The Times, он рассказал о том, что Лондон готов развернуть контингент и авиацию в Украине для обеспечения мира.

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Также британский премьер добавил, что предыдущие сделки по завершению войны были провальным, а война началась явно не 3 года назад.

"(Полномасштабное нападение России было, - ред.) всего лишь последней и самой жестокой эскалацией", - сказал Стармер.

Также Кир Стармер подчеркнул, что решение Путина о полномасштабной войне лишь продемонстрировало "калибр его слов". (Путин заявлял, что большой войной РФ против Украины не пойдет, - ред.).

Позиция Британии по войне РФ и Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, премьер-министр Британии Кир Стармер 2 марта по итогам саммита лидеров Европы провел пресс-конференцию, во время которой сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что Британия будет готова отправить в Украину свои войска, и намерена вместе с Францией работать над мирным планом.

По словам Стармера, мирный план Британии, Украины и Франции, будет передан Трампу. Главный риск – возможное нарушение режима прекращения огня со стороны России. И такой риск реален.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал перемирие в Украине на месяц, однако Лондон такую идею отверг, поскольку пауза лишь даст время России на перевооружение. В Париже считают, что Москва должна продемонстрировать "добрую волю" и соблюдать перемирие, и тогда появятся предпосылки для переговоров.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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Минские соглашения война России и Украины мирные переговоры с Россией Кир Стармер
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