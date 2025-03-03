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"Месячное перемирие" в Украине: в FT узнали, согласовали ли Франция и Британия план

Руслана Заклинская
3 марта 2025, 14:09
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Заместитель министра вооруженных сил Великобритании предостерегает, что пауза в войне выгодна только России, которая использует ее для перегруппировки.
'Месячное перемирие' в Украине: в FT узнали, согласовали ли Франция и Британия план
Британия и Франция не пришли к согласию по "месячному перемирию" в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Британия не поддержала инициативу Макрона по месячному перемирию
  • Глава МИД Франции утверждает, что Россия должна "продемонстрировать добрую волю" относительно перемирия
  • В Минобороны Британии считают, что пауза в войне позволит РФ перегруппироваться

Великобритания не согласилась с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона относительно месячного перемирия между Украиной и Россией. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Как отметили в издании, разногласия между странами стали очевидными после саммита в Лондоне, где европейские лидеры пытались выработать общую позицию по поддержке Украины. По словам британского чиновника, "на столе есть разные варианты", которые еще обсуждаются с партнерами, но "договоренности о месячном перемирии пока нет".

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Заместитель министра вооруженных сил Великобритании Люк Поллард также отметил, что пауза в войне будет преимуществом только для России.

"Украинцы справедливо обеспокоены тем, что любая короткая пауза в войне только даст России время для перевооружения, перегруппировки и повторного вторжения", - сказал он.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна "продемонстрировать добрую волю" и соблюдать перемирие, что может стать предпосылкой для мирных переговоров.

"Именно тогда начнутся настоящие переговоры о мире, потому что мы хотим мира, но мы хотим прочного мира и длительного мира", - подчеркнул он, сообщило BFMTV.

Президент Украины после саммита в Великобритании также высказался против одностороннего прекращения боевых действий без четких гарантий безопасности. Перед отлетом из Британии Зеленский отметил, что пауза в войне без четких гарантий безопасности будет "поражением для всех".

Перемирие в войне - последние новости

Напомним, в Лондоне состоялся европейский саммит, где обсудили гарантии безопасности для Украины, поддержку оборонной промышленности и возможное перемирие. Лидеры отметили, что санкции против России сохранятся до установления устойчивого мира. Перемирие должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

Также Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают месячное перемирие, которое будет касаться только атак с воздуха, моря и энергетической инфраструктуры. По его словам, это первый этап перед развертыванием миротворческих сил, а переговоры по плану продлятся несколько недель.

Как сообщал Главред, некоторые советники президента США Дональда Трампа настаивают на включении в будущее мирное соглашение пункта об отставке Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. Ранее Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если Украина вступит в НАТО.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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