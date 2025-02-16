В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

В саммите примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

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В Париже обсудят вступление Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

Обсудят оборонные возможности, которые Европа могла бы дать Украине

Авторами этой идеи являются американские сенаторы

На встрече в понедельник, 17 февраля, в Париже европейские лидеры обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Европейские дипломатические источники сообщили, что в саммите в понедельник, который пройдет во второй половине дня, примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии, президент Европады и генеральный секретарь НАТО.

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По данным издания, на встрече будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности, включая якобы план автоматического получения Украиной членства в НАТО в случае явного нарушения Россией режима прекращения огня.

Предложение членства Украины в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня, пишет издание, было выдвинуто некоторыми американскими сенаторами и теперь имеет поддержку некоторых европейских лидеров, в том числе президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб выразил предостережение относительно амбиций России, заявив, что нельзя открывать двери для российских фантазий о сферах влияния. В любых переговорах Украине должны быть гарантированы "независимость, суверенитет и территориальная целостность", сказал он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО пока маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он подчеркнул, что в случае невозможности присоединения к Альянсу стране придется значительно увеличить свою армию для эффективного противодействия России.

В то же время народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул , что расширение НАТО на восток и переговоры о вступлении Украины не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

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