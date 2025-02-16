Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

Виталий Кирсанов
16 февраля 2025, 21:22
54
В саммите примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.
НАТО
В Париже обсудят вступление Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

  • Обсудят оборонные возможности, которые Европа могла бы дать Украине
  • Авторами этой идеи являются американские сенаторы

На встрече в понедельник, 17 февраля, в Париже европейские лидеры обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Европейские дипломатические источники сообщили, что в саммите в понедельник, который пройдет во второй половине дня, примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии, президент Европады и генеральный секретарь НАТО.

видео дня

По данным издания, на встрече будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности, включая якобы план автоматического получения Украиной членства в НАТО в случае явного нарушения Россией режима прекращения огня.

Предложение членства Украины в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня, пишет издание, было выдвинуто некоторыми американскими сенаторами и теперь имеет поддержку некоторых европейских лидеров, в том числе президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб выразил предостережение относительно амбиций России, заявив, что нельзя открывать двери для российских фантазий о сферах влияния. В любых переговорах Украине должны быть гарантированы "независимость, суверенитет и территориальная целостность", сказал он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО пока маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он подчеркнул, что в случае невозможности присоединения к Альянсу стране придется значительно увеличить свою армию для эффективного противодействия России.

В то же время народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул , что расширение НАТО на восток и переговоры о вступлении Украины не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

Другие новости:

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    НАТО Париж вступление в НАТО военная агрессия РФ
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    "Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

    "Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

    21:13Украина
    "Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

    "Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

    20:28Украина
    Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

    Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

    20:02Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

    Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

    Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    "С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

    "С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

    Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

    Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

    Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей

    Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей

    Последние новости

    21:22

    В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

    21:13

    "Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

    20:30

    Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

    20:28

    "Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

    20:13

    Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

    Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
    20:03

    В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

    20:02

    Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

    19:39

    Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

    19:33

    Успех ВСУ на фронте и условия мирных переговоров: главные новости Украины (дайджест)

    Реклама
    18:58

    "Постоянно оглядываюсь": Камалию жестоко преследует бывший мужчина

    18:49

    Россияне шли, "как на параде": ВСУ разгромили колонну с флагами СССР на КурщинеВидео

    18:44

    Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

    18:15

    Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию - главные темы переговоров

    18:08

    "Это очень понятно": Зеленский назвал условие "отказа" от оккупированных территорий

    17:26

    Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

    17:17

    "Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

    17:10

    Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

    17:01

    Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусорВидео

    16:56

    Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

    16:37

    Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

    Реклама
    16:25

    Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

    15:41

    100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

    15:35

    Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

    15:31

    "Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

    15:27

    Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

    15:20

    Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

    14:40

    Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

    14:38

    Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

    14:28

    "Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

    14:25

    Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

    13:45

    В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужныВидео

    13:21

    Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

    13:13

    "Оккупанты получили взбучку": ВСУ освободили село вблизи Покровска

    12:56

    "Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

    12:50

    Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

    12:47

    Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

    12:39

    Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

    12:20

    Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

    12:17

    Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в НиколаевеВидео

    12:13

    Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

    Реклама
    12:07

    "С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

    11:59

    Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

    11:43

    Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

    11:31

    Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

    11:29

    В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

    11:23

    "И любовь настоящая": Тина Кароль раскрыла тайну своей личной жизни

    10:45

    РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшиеФото

    10:42

    Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Тельцам - встреча, Раку - разочарование

    10:27

    Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

    10:20

    США и РФ встретятся в Саудовской Аравии: в Reuters узнали сроки и главную цель

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Война с Россией
    Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять