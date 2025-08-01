Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

Владимир Рыженко спас своего побратима, проведя ему зимой переливание крови, которую сбросили с помощью дрона.

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Владимир Рыженко стал лучшим военным медиком Европы / Колаж: Главред, фото: Азов

Что известно:

Украинская команда приняла участие в европейской конференции по военной медицине

Украинский военный медик стал лучшим медиком Европы

Военный медик делал переливание крови на передовой

Медик из 12-й бригады спецназначения полка "Азов" Владимир Рыженко стал лучшим военным медиком в Европе. Особое признание он получил во время крупнейшей европейской конференции по военной медицине в Германии, сообщает 1-й корпус НГУ "Азов".

Военный медик с позывным "Спрайт" был награжден премией "Лучший европейский медик года" в категории "Военная медицина".

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"Эту награду он получил за исключительный случай спасения собрата зимой 2025 года", - говорится в сообщении.

Что сделал Владимир Рыженко

Зимой 2025 года он находился на передовой. В тот момент в любую минуту мог умереть раненый военный. "Спрайт" делал все возможное, чтобы спасти собрата.

Раненый боец истекал кровью. Единственное, что могло его спасти - переливание крови. Именно это и сделал Владимир Рыженко. Побратимы доставили ему пакет донорской крови с помощью дрона. После этого он в экстремальных условиях начал переливание крови, чем спас жизнь собрата.

"Вместе с отличием друг "Спрайт" получил меч - символ силы, достоинства и отваги. Во время выступления он поблагодарил побратимов, которые помогли реализовать эту спасительную операцию", - говорится в сообщении.

Что известно о конференции Combat Medical Care Conference 2025

Combat Medical Care Conference 2025 - крупнейшая европейская конференция по военной медицине. Она состоялась в Германии. Организатором этого мероприятия выступил Бундесвер.

На этой конференции было собрано 1400 ведущих экспертов из 44 стран мира. В ней приняла участие украинская команда из трех медиков 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Представители "Азова" делились своим уникальным опытом оказания помощи в боевых условиях.

Старший лейтенант Сергей Ротчук с позывным "Джедай" представил инновационные подходы к медицинской логистике на поле боя. Ольга Тагирова с позывным "Крава" рассказывала о вызовах оказания помощи вне "золотого часа" и постоянной работе по подготовке личного состава.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас в Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Покровск и Часов Яр. Украинские защитники отбивают каждую попытку оккупантов продвинуться

Ранее, как писал Главред, СМИ сообщали, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Накануне стало известно, что украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать войска России, нанося существенные потери как в живой силе, так и в технике. Только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.

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Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

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