'Хотят там закрепиться': Зеленский о двух городах, на которые 'суют' оккупанты

Зеленский отметил, что украинские подразделения защищают наши позиции.

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Бои за Покровск и Часов Яр / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Главное из заявления президента:

Продолжаются активные бои за Покровск и Часов Яр

ВСУ удается уничтожать российские ДРГ и малые группы противника

Заявления РФ о "захвате" Часового Яра - дезинформация

Сейчас в Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Покровск и Часов Яр. Украинские защитники отражают каждую попытку оккупантов продвинуться. Об этом сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент сообщил, что сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

видео дня

По его словам, украинские подразделения держат позиции на Покровском направлении.

"Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ - уничтожение оккупанта", - говорится в сообщении.

Покровск / Инфографика: Главред

Зеленский также отреагировал на российские заявления о "захвате" Часового Яра.

"Были сегодня российские вбросы о Часовом Яру - это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться - в Донецкой, Сумской, Харьковской областях - в конце концов мы отбиваем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление - очень важно", - подытожил президент.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Сообщение о "захвате" Часового Яра

Стоит заметить, что 11-й армейский корпус Вооруженных сил Украины уже сообщал, что россияне пытаются продвинуть нарратив о захвате Часового Яра, но это лишь дезинформация и внутренняя пропаганда.

Отмечается, что Часов Яр остается под контролем ВСУ, а все попытки оккупантов провести штурм и прорваться заканчиваются неудачей.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечалось, что украинские военные продолжают успешное наступление на Покровском направлении с продвижением в нескольких ключевых районах.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские войска продолжают укреплять свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые остаются стратегически важными, но пока временно оккупированными.

В то же время, пресс-служба ОСУВ "Хортица" сообщала, что российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают напор врага и уничтожают превосходящие силы противника.

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