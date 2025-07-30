На Покровском направлении ситуация критическая: 6 бригад могут попасть в окружение

В ВСУ назвали самую большую проблему для Покровска.

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На Покровском направлении ситуация критическая / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Кратко:

29 июля удалось ликвидировать с десяток россиян в городе

Вражеские ДРГ - не самая большая проблема для Покровска

Покровск может быть окружен через неделю-две

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российские диверсионно-разведывательные группы, которые недавно зашли в Покровск. Бойцы признают, что вражеские ДРГ - не самая большая проблема для обороны города. Об этом они рассказали в комментарии hromadske.

Впервые о заходе россиян в город публично стало известно 21 июля. С тех пор украинские защитники охотятся на вражеских диверсантов, но пока не все группы были обнаружены и уничтожены.

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Один из топ-офицеров рассказал, что 29 июля удалось ликвидировать с десяток россиян в городе.

Все опрошенные военнослужащие заявляют, что вражеские ДРГ - не самая большая проблема для Покровска. По их словам, внимания требует ситуация, которая складывается возле Родинского. Если россияне возьмут его под контроль, то фактически перекроют въезды в Покровск.

"Шесть бригад могут попасть в окружение", - сказал один из офицеров с Покровского направления.

Военные отмечают, что ситуация с логистикой в городе и так критическая. Половина машин, которые пытаются проскочить в населенный пункт подбиваются вражескими дронами, поэтому в основном бойцам приходится заходить пешком.

Силы обороны пока контролируют Родинское, но россияне закрепились на шахте перед Родинским.

"Очень много подразделений. Это дает как определенный плюс, так и минус, потому что затрудняет взаимодействие - не соответствие линии ЛБЗ, россияне периодически в глубоком тылу. Неадекватность линии затрудняет обнаружение врага, потому что долгий подлет "мавика" и очень густые не побитые посадки", - отметил военный.

Военные, с которыми пообщалось hromadske, оценивают ситуацию на Покровском направлении как критическую. Двое из них отметили: если ситуацию на северном фланге не стабилизируют, Покровск может быть окружен через неделю-две.

Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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