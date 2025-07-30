"Плохой сценарий": Силы обороны могут попасть в окружение возле двух городов - СМИ

Украинская правда пишет, что известно как минимум о трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении на Донбассе.

https://glavred.info/front/plohoy-scenariy-sily-oborony-mogut-popast-v-okruzhenie-vozle-dvuh-gorodov-smi-10685651.html Ссылка скопирована

Есть риск окружения ВСУ пол Покровском и Мирноградом / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Кратко:

Силы обороны могут оказаться в окружении на Покровском направлении

Оккупанты хотят перерезать важную дорогу

Военные бьют тревогу

Украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на неназванных военных, которые знакомы с ситуацией на этом направлении.

Отмечается, что за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" на более чем 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата Покровска и Мирнограда.

видео дня

"На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, первая группа врага также проникла в городскую застройку Родинского. Россияне забегают в восточную часть Красного Лимана возле Родинского и атакуют шахту между Новоекономическим и Мирноградом. Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахового, которое находится в 7 километрах от Доброполья", - говорится в сообщении.

Таким образом, оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения украинских сил на Покровском направлении, которая идет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск.

По данным DeepState, до этой дороги россиянам остается около 7 километров.

Военные, с которыми общались журналисты УП, 29 июля российских военных зафиксировали в 1,25 км от дороги.

Ситуация возле Покровска и Мирнограда / Карта deepstatemap

Как рассказал командир роты, который был собеседником УП, первая группа противника уже в Родинском. Также враг уже действует на подступах к Белицкому.

"Если они захватят эти населенные пункты, логистика "закончится" на Мирнограде и сформируется окружение. Мы рискуем потерять людей, которые сдерживали противника почти год на этом направлении. Мы боимся, что все может закончиться, как в Авдеевке и как в Угледаре. Когда держали до последнего, и в результате потеряли и города, и людей. А это плохой сценарий", - сказал военный.

Украинская правда пишет, что известно как минимум о трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении. Украинские военные удерживают поля и посадки на южном подступе к Покровску и на южных и восточных выступах к Мирнограду, а также сам Мирноград.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, 25 июля боец ВСУ с позывным "Мучной" заявил, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного. Российские войска пытаются продвигаться небольшими разведывательными группами и бронегруппами с южной и западной сторон. Чтобы укрепить позиции, ВСУ усилили оборону на этом участке.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что в ближайшие два месяца Покровск может стать эпицентром боев. Тут самая плохая ситуация на фронте. Если она станет критической, Силам обороны придется рассматривать вопрос о выходе из города.

По данным Института изучения войны, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, который расположен к северо-востоку от Покровска. Кроме того, зафиксирована их активность в виде ограниченных диверсионно-разведывательных операций в самом центре Покровска.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Что происходит на Сумщине

Силы обороны Украина освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области, которое ранее было оккупировано российскими войсками.

Российские оккупанты массово атакуют Сумы ударными дронами "Италмас". Эти беспилотники стали настоящей бедой для города. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

При этом на данный момент Сумы не являются стратегической целью России, поэтому вероятность захвата города в ближайшей перспективе очень низкая. РФ направляет основные силы на расширение так называемого сухопутного коридора, который соединяет оккупированные территории с Крымом.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред