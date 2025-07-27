Бойцы ВСУ освободили населенный пункт на важном направлении: детали

В Кондратовке Сумской области проводятся стабилизационные мероприятия.

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Украинские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ (иллюстративное фото), DeepState

Кратко:

ВСУ освободили Кондратовку Сумской области

В Кондратовке проводятся стабилизационные действия

Силы обороны Украина освободили приграничной село Кондратовка в Сумской области, которое ранее было оккупировано российскими войсками. Об этом заявил представитель группировки Курск, подполковник Ярослав Чепурной.

Как сообщает РБК-Украина, он подтвердил информацию, которая еще на днях появилась в Сети.

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"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника (главнокомандующего, - прим.) - был освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области", - отметил военный.

Также Ярослав Чепурной подчеркнул, что в Кондратовке продолжаются стабилизационные действия.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Силам обороны удалось сорвать планы россиян в Сумской области. Бойцы работают над тем, чтобы помешать вражеским силам продвинуться вглубь территории Украины, и проводят операции на российской территории.

Проект DeepState рассказал об освобождении Кондратовки еще 25 июня.

"По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери, а именно батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и МСБ 30 ОСМП. Кстати, комбат последнего еще и ликвидирован", - говорилось в сообщении.

На днях аналитики заявляли, что ВСУ освободили и Андреевку Сумской области. По данным DeepState, село под контролем 225-й ОШП. Военным удалось стабилизировать свой левый фланг.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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