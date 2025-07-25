Большой прорыв в Сумской области: воины 225 ОШП освободили Кондратовку

Российские оккупанты потеряли три батальона.

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Воины 225 ОШП освободили Кондратовку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Это уже второй населенный пункт, который освободило подразделение на Сумщине

Какие потери понесли оккупанты

Бойцы ВСУ из 225 отдельного штурмового полка (ОШП) освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области.

По информации DeepState, это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине.

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"По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери, а именно батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и МСБ 30 ОСМП. Кстати, комбат последнего еще и ликвидирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе длительное время находилась в окружении вражеская пехота, поэтому пришлось ждать ее "выкуривания".

"В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", – добавили аналитики.

Ситуация в Сумской области

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, каковы будут действия президента США, если РФ начнет наступление.

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.

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Об источнике: DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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