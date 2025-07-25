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Большой прорыв в Сумской области: воины 225 ОШП освободили Кондратовку

Сергей Кущ
25 июля 2025, 23:47
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Российские оккупанты потеряли три батальона.
Воины 225 ОШП освободили Кондратовку
Воины 225 ОШП освободили Кондратовку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Это уже второй населенный пункт, который освободило подразделение на Сумщине
  • Какие потери понесли оккупанты

Бойцы ВСУ из 225 отдельного штурмового полка (ОШП) освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области.

По информации DeepState, это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине.

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"По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери, а именно батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и МСБ 30 ОСМП. Кстати, комбат последнего еще и ликвидирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе длительное время находилась в окружении вражеская пехота, поэтому пришлось ждать ее "выкуривания".

"В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", – добавили аналитики.

Ситуация в Сумской области

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, каковы будут действия президента США, если РФ начнет наступление.

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.

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Об источнике: DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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