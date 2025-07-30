Захват стратегического города до конца осени: в ВСУ назвали риски и угрозу

Офицер сказал, что РФ уже четвертый год не может захватить и взять под контроль город.

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Ситуация возле Покровска / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

Россияне имеют определенные тактические успехи возле Покровска

В частности, оккупанты выходят на логистические пути ВСУ

В ближайшее время враг не сможет кардинально поменять ситуацию на фронте

Ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит. Об этом заявил офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире Киев 24.

"Ситуация там крайне тяжелая не первый год. И хочу напомнить, что год назад уже обсуждали риск того, что будет захвачен Покровск. Но уже год его не в состоянии захватить", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, противник имеет определенные тактические успехи и выходит на украинские логистические пути.

"Больше года он (противник, - ред.) некоторые участки контролирует FPV-дронами, артиллерией - это проблема. Но ни Покровск, ни Часов Яр, ни Константиновку РФ уже четвертый год не может захватить и взять под эффективный контроль", - говорит офицер ВСУ.

Гай подчеркнул, что хотя его бригада сейчас работает на другом направлении, но он общается с друзьями-военными, которые есть возле Покровска, и от них знает о ситуации.

"Говорить о том, что сейчас - вот на этой неделе, в этом месяце, до конца осени россияне смогут захватить Покровск или кардинально поменять стратегическую ситуацию на фронте - это неправда, это не так. Пока этого нет", - подытожил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Тактика оккупантов возле Покровска

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко уже рассказывал, что оккупанты меняют тактику ведения боевых действий. Враг может идти пешком по 10-15 километров малыми штурмовыми группами. Все потому, что привлекать бронетехнику, мотоциклы, или другой транспорт стало рискованно.

По его словам, благодаря такой тактике россияне могут даже проникать ближе к городу Покровск, но их вовремя обнаруживают ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать оборону ВСУ в районах нескольких населенных пунктов.

Также известно, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья.

В то же время, Александр Сырский заявил, что на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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