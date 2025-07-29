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Ситуация ухудшается: в Reuters предупредили о прорыве армии РФ к Покровску

Алексей Тесля
29 июля 2025, 12:50
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На Покровском направлении российская армия начала менять подход: она адаптировалась к действиям ВСУ.
ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска
ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Важно:

  • На Покровском направлении российская армия начала менять подход
  • Месяцами украинские защитники сдерживали наступление РФ на Покровск
  • Успехи РФ могут стать плацдармом для дальнейшего наступления

Российские оккупационные войска долгое время пытались прорваться к Покровску Донецкой области, но украинская оборона успешно сдерживала их атаки. Однако в последние недели ситуация ухудшилась — россиянам удалось прорваться на подступы к городу.

Как пишет Reuters, на этом направлении российская армия начала менять подход: она адаптировалась к действиям ВСУ и начала использовать новые технологии, в частности, дроны, управляемые по оптоволокну, которые способны наносить удары на расстоянии до 25 км от линии фронта.

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Несколько месяцев украинские защитники сдерживали наступление на Покровск — ключевую точку на карте Донбасса, используя, в том числе, ударные дроны для ликвидации вражеской пехоты. Но сейчас ситуация кардинально изменилась: противник сумел прорваться и впервые проникнуть в город.

Тем не менее, потери российской армии остаются значительными. Как сообщил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, российские пленные признаются, что больше всего боятся украинских беспилотников, которые, по их словам, преследуют их даже во сне.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

По данным журналистов, на передовую отправляют плохо обученных солдат, включая заключённых, которых практически не готовят к боям. Также фиксируются проблемы с обеспечением: один из российских солдат просил у родственников деньги на рацию — около 50 тысяч рублей.

Несмотря на всё это, Россия продолжает продвигаться вперёд. По данным проекта DeepState, в июне российская армия захватила 556 квадратных километров украинской территории, из которых более 25% — на покровском направлении. По словам Филимонова, россияне постоянно пополняют свои ряды новыми солдатами, которых "бросают в мясорубку".

Украинская сторона продолжает сдерживать наступление с помощью дронов, минных полей и подготовленных подразделений. Однако российская адаптация к новым условиям и постоянные удары по логистике осложняют защиту. Хотя все диверсионно-разведывательные группы врага, по официальным данным, удаётся уничтожать, даже ограниченные успехи РФ могут стать плацдармом для дальнейшего наступления.

Reuters делает вывод: российские войска находятся буквально на пороге Покровска.

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Ранее сообщалось, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Как сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной", россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом.

Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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война на Донбассе Покровск война России и Украины российское наступление
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