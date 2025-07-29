Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

Кратко:
- Боевых столкновений меньше, но враг активен возле Каменского
- Оккупанты применяют КАБы, артиллерию, дроны и малые штурмовые группы
На Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского. Об этом в Фейсбуке сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.
Он подчеркнул, что держит под особым контролем ситуацию на угрожающих участках фронта, в частности на Запорожском направлении.
"Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское", - отметил Сырский.
Действия командования и анализ ситуации
По его словам, враг активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны и малые штурмовые группы.
В связи с этим Главнокомандующий отработал в подразделениях, которые ведут оборону на Запорожье, заслушал доклады командиров по боевой ситуации, имеющихся потребностей и проблем, а также дал соответствующие распоряжения для их решения.
Мероприятия для усиления обороны
Планы врага известны, поэтому командование принимает меры для усиления взаимодействия воинских частей и повышения устойчивости обороны, чтобы не допустить приближения противника к Запорожью.
Сырский поблагодарил защитников за мужество и выдержку: "На ваших плечах держится украинское Запорожье, держится Украина".
Ухудшение ситуации на других направлениях фронта
Еще одним напряженным участком фронта остается Покровское направление, где оккупационные войска продолжают сосредотачивать значительные силы и ресурсы. Как сообщает агентство Reuters, противник начал менять тактику ведения боевых действий на этом участке.
В частности, российские войска применяют новые технологии для поражения украинских позиций. В их арсенале появились дроны с оптоволоконным управлением, способные наносить удары на расстоянии до 25 км от линии фронта.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. В Дарницком районе столицы в результате вражеской атаки выбило окна в жилой многоэтажке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд. В Сети появились кадры, как утверждается, удара одной из российских ракет вблизи поезда Одесса-Днепр. Сообщается, что среди пассажиров есть пострадавшие.
Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков.
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О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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