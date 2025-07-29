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Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

Руслан Иваненко
29 июля 2025, 20:58
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Главнокомандующий контролирует ситуацию и принимает меры для укрепления обороны на угрожающих участках фронта.
Фронт, Сырский
Командование отрабатывает действия подразделений и дает распоряжения для решения насущных проблем в обороне Запорожья / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Боевых столкновений меньше, но враг активен возле Каменского
  • Оккупанты применяют КАБы, артиллерию, дроны и малые штурмовые группы

На Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского. Об этом в Фейсбуке сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

Он подчеркнул, что держит под особым контролем ситуацию на угрожающих участках фронта, в частности на Запорожском направлении.

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"Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское", - отметил Сырский.

Действия командования и анализ ситуации

По его словам, враг активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны и малые штурмовые группы.

В связи с этим Главнокомандующий отработал в подразделениях, которые ведут оборону на Запорожье, заслушал доклады командиров по боевой ситуации, имеющихся потребностей и проблем, а также дал соответствующие распоряжения для их решения.

Мероприятия для усиления обороны

Планы врага известны, поэтому командование принимает меры для усиления взаимодействия воинских частей и повышения устойчивости обороны, чтобы не допустить приближения противника к Запорожью.

Сырский поблагодарил защитников за мужество и выдержку: "На ваших плечах держится украинское Запорожье, держится Украина".

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Ухудшение ситуации на других направлениях фронта

Еще одним напряженным участком фронта остается Покровское направление, где оккупационные войска продолжают сосредотачивать значительные силы и ресурсы. Как сообщает агентство Reuters, противник начал менять тактику ведения боевых действий на этом участке.

В частности, российские войска применяют новые технологии для поражения украинских позиций. В их арсенале появились дроны с оптоволоконным управлением, способные наносить удары на расстоянии до 25 км от линии фронта.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. В Дарницком районе столицы в результате вражеской атаки выбило окна в жилой многоэтажке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд. В Сети появились кадры, как утверждается, удара одной из российских ракет вблизи поезда Одесса-Днепр. Сообщается, что среди пассажиров есть пострадавшие.

Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков.

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О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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