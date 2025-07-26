Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

Что сообщили военные:
- Враг с бронетехникой хотел штурмовать украинские позиции
- Украинским защитникам удалось остановить противника
- Россияне понесли потери в технике и личном составе
На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка оккупационные войска страны-агрессора России предприняли попытку комбинированного штурма украинских позиций.
Об этом в Telegram сообщило пограничное подразделение "Феникс". Военные отметили, что враг бросил в бой пехоту, легковой транспорт и даже тяжелую бронетехнику.
Однако слаженная работа расчетов FPV, экипажей "Vampire" и "сбросов" украинских защитников не дала противнику реализовать задуманное. Штурмовые действия оккупантов удалось остановить.
"Уничтожено 2 танка, бронированную машину, легковой автотранспорт противника. Пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", догнали и добили - убежать не удалось никому", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономическое, который расположен к северо-востоку от Покровска.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что продолжаются активные действия на Сумщине и постепенно украинские военные вытесняют российские силы. Таким образом удалось сорвать российский план в отношении Сумщины.
Накануне сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России пытаются развить наступательные действия на границе трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.
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Об источнике: подразделение "Феникс"
Подразделение "Феникс" - это пограничное подразделение беспилотных авиационных систем в составе Государственной пограничной службы Украины. Оно известно своей эффективностью в поражении вражеских целей с помощью ударных дронов и других беспилотных летательных аппаратов.
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