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Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

Анна Косик
26 июля 2025, 17:26
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Комбинированный штурм противника удалось вовремя обнаружить и остановить.
отражение штурма, северское направление
Во время попытки штурма оккупантов украинские военные уничтожили вражеский танк, и не только / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили военные:

  • Враг с бронетехникой хотел штурмовать украинские позиции
  • Украинским защитникам удалось остановить противника
  • Россияне понесли потери в технике и личном составе

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка оккупационные войска страны-агрессора России предприняли попытку комбинированного штурма украинских позиций.

Об этом в Telegram сообщило пограничное подразделение "Феникс". Военные отметили, что враг бросил в бой пехоту, легковой транспорт и даже тяжелую бронетехнику.

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Однако слаженная работа расчетов FPV, экипажей "Vampire" и "сбросов" украинских защитников не дала противнику реализовать задуманное. Штурмовые действия оккупантов удалось остановить.

"Уничтожено 2 танка, бронированную машину, легковой автотранспорт противника. Пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", догнали и добили - убежать не удалось никому", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономическое, который расположен к северо-востоку от Покровска.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что продолжаются активные действия на Сумщине и постепенно украинские военные вытесняют российские силы. Таким образом удалось сорвать российский план в отношении Сумщины.

Накануне сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России пытаются развить наступательные действия на границе трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

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Об источнике: подразделение "Феникс"

Подразделение "Феникс" - это пограничное подразделение беспилотных авиационных систем в составе Государственной пограничной службы Украины. Оно известно своей эффективностью в поражении вражеских целей с помощью ударных дронов и других беспилотных летательных аппаратов.

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