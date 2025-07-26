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Китаю выгодна длительная война в Украине и невыгодная победа РФ – The Hill

Виталий Кирсанов
26 июля 2025, 16:15
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Если Россия проиграет в Украине, может возникнуть "целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев", предполагают журналисты.
Китаю выгодна длительная война в Украине
Китаю выгодна длительная война в Украине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • Если Кремль одержит победу в Украине, Москва может быть безрассудной
  • Если Москва проиграет в Украине, РФ может погрузиться во внутреннее насилие

Самой большой проблемой для Китая на данный момент является Россия, а не США, как это декларируется китайской дипломатией. Об этом пишет The Hill.

2 июля министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховной представительницей Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине. В случае краха РФ США сосредоточат все свое внимание на борьбе с Китаем, якобы сказал он.

видео дня

The Hill считает, что Ван И, вероятно, "притворялся" в разговоре с Каллас. В отличие от США, которые находится далеко и, вопреки обещанием, пока не сделали жестких шагов против США, Россия представляет собой гораздо более насущную проблему безопасности, а может быть, даже угрозу для Китая, отмечают авторы материала.

По их мнению, если Кремль одержит победу в Украине (как бы ни определялась эта победа), диктатор Владимир Путин "будет преисполнен самоуверенности и высокомерия". В этом случае Москва может быть достаточно безрассудной, чтобы напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать северный Казахстан, что не пойдет на пользу Китаю.

Если Россия проиграет в Украине (как бы ни определялась эта поражение), может возникнуть "целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев", предполагают журналисты. По их прогнозу, полностью разгромленная Россия может погрузиться во внутреннее насилие, дестабилизировав тем самым Евразию. Путин может быть свергнут в результате переворота, и его режим может рухнуть.

Издание считает, что в этом случае в РФ может разразиться гражданская война. Китай в указанных обстоятельствах мог бы аннексировать большие российские территории Дальнего Востока, но эти приобретения были бы омрачены угрозами безопасности, сказано в статье.

Ослабление Москвы выгодно Пекину не меньше, чем Вашингтону, также, как Европе и Украине, заявляют авторы публикации. Все это говорит о том, что Ван И в разговоре с Каллас, возможно, давал понять Западу, что то, чего хочет Китай, должно быть и тем, чего хочет Запад: США должны активно стремиться к ослаблению России. Это легко достичь, помогая Украине остановить Путина, резюмирует The Hill.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Инфографика: Главред

Китай и война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Сотрудники ФСБ России в своих внутренних документах называют Китай врагом и опасаются подготовки Пекином территориальных претензий к Кремлю. Спецслужбы считают КНР серьезной угрозой безопасности своей страны. В материале The New York Times ссылаясь на внутренний отчет ФСБ, который был получен от кибергруппы Ares Leaks, пишут, что документ, вероятно, был написан в начале 2024 и является черновиком.

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Що таке The Hill?

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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