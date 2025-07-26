Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

Что сообщили военные:
- На Новопавловском направлении враг пытается развить наступление
- Командование РФ теряет большое количество личного состава
- Тяжелые бои в районе населенных пунктов продолжаются
Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются развить наступательные действия на границе трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Об этом сообщили в Telegram ОСУВ Хортица.
На Новопавловском направлении враг сосредоточил свои атакующие усилия в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Воскресенка, Темировка и Камышеваха.
При этом военные отметили, что командование РФ, похоже, хочет продвинуться на этом участке фронта любой ценой, ведь вообще не считается с потерями личного состава.
"Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.
Ранее сообщалось, что на Покровском направлении, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, что расположен к северо-востоку от Покровска.
Накануне стало известно, что россияне не отказываются от своих захватнических целей и продолжают перебрасывать силы на фронт. Внимание врага сосредоточено на Новопавловском и Покровском направлениях.
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Об источнике: ОСУВ "Хортица"
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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