Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

Оккупанты теряют немало живой силы с целью продвинуться вперед.

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Как изменилась ситуация на Новопавловском направлении / Коллаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, Генштаб ВСУ

Что сообщили военные:

На Новопавловском направлении враг пытается развить наступление

Командование РФ теряет большое количество личного состава

Тяжелые бои в районе населенных пунктов продолжаются

Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются развить наступательные действия на границе трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Об этом сообщили в Telegram ОСУВ Хортица.

На Новопавловском направлении враг сосредоточил свои атакующие усилия в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Воскресенка, Темировка и Камышеваха.

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При этом военные отметили, что командование РФ, похоже, хочет продвинуться на этом участке фронта любой ценой, ведь вообще не считается с потерями личного состава.

"Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, что расположен к северо-востоку от Покровска.

Покровск / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что россияне не отказываются от своих захватнических целей и продолжают перебрасывать силы на фронт. Внимание врага сосредоточено на Новопавловском и Покровском направлениях.

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Об источнике: ОСУВ "Хортица" Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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