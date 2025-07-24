Почему тормозится наступление РФ: в Forbes дали ответ

Многие атаки оккупантов осуществляются малыми формированиями, без согласованной поддержки и комплексной стратегии.

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Украинские войска эффективно контролируют речные переправы / коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Кратко:

Украинские войска эффективно контролируют речные переправы

Основная проблема оккупантов - низкий уровень "коллективной подготовки"

Летнее наступление России в Украине сталкивается со значительными трудностями из-за нерешённой проблемы преодоления водных преград, в частности рек. Об этом в своей статье сообщает Forbes.

Как пишет издание, с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска не раз сталкивались с задачей быстрого форсирования рек, но постоянно демонстрировали неспособность сделать это без потерь и последующих провалов. Авторы публикации напоминают о фатальных для российской батальонно-тактической группы последствиях при попытке форсировать Северский Донец в марте 2022 года, а также о непреодолимых трудностях при удержании Херсона в том же году или его повторном захвате в 2024-м.

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В публикации говорится, что украинские войска эффективно контролируют речные переправы, используя артиллерию и беспилотники. Более того, даже в случаях, когда российские силы предпринимают попытку достичь противоположного берега, их уничтожают уже после переправы.

На нынешнем этапе войны Россия пыталась форсировать реку Оскол с целью повторного захвата Купянска в Харьковской области. Попытки, которые продолжались с декабря 2024 года, закончились провалом в марте 2025-го. В ответ оккупанты перешли к другой тактике - разведка позиций с помощью дронов и координация артиллерийского огня для поддержки пехоты. Однако эта операция также завершилась неудачей из-за высокой эффективности украинских систем борьбы с беспилотниками и отсутствия надлежащей координации действий в рамках российских подразделений.

По мнению журналистов, основной проблемой для российских войск остаётся низкий уровень "коллективной подготовки". Часть новых пополнений проходит лишь минимальную военную подготовку, что существенно замедляет их способность проводить скоординированные манёвры в составе крупных подразделений.

В результате многие атаки осуществляются малыми формированиями, без согласованной поддержки и комплексной стратегии, что лишь осложняет наступательные действия российской армии.

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Напомним, как сообщал Главред, Соединенные Штаты ведут переговоры с рядом партнеров относительно возможности передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве США.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post отметил потребность Украины в дополнительных системах ПВО, в частности Patriot, средствах перехвата дронов и авиации для борьбы с вражескими беспилотниками.

Кроме того, поставки систем противовоздушной обороны является критически важным для Украины, тогда как другие виды американского вооружения пока не имеют решающего влияния на ситуацию на фронте, ведь основную роль играют беспилотники.

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Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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